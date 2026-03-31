◆パ・リーグ 楽天２―４ソフトバンク（３１日・楽天モバイル）

楽天・前田健太投手（３７）が３１日、ホーム開幕戦となるソフトバンク戦に先発したが、４回０／３を５安打５四球２失点で敗戦投手となり、広島時代の１５年９月１９日の中日戦（ナゴヤドーム）以来、日本球界では３８４６日ぶりの黒星が記録された。

この日は１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来、３８２８日ぶりに日本の公式戦マウンドだった。「良くないですね。球数も増えて四球も出してしまって全くダメです。次回に向けて修正したいと思います」と悔しそうに振り返った。勝てば同年１０月２日の中日戦（マツダ）以来、３８３３日ぶりの白星だったが、次回以降にお預けとなった。

この日の仙台は朝から雨模様だったが、午後４時１分の試合開始時にはやんでいた。初回。前田健は３者凡退と好発進。２回は先頭の４番・柳田に左前打を許して初めて走者を背負った。山川に四球、栗原には右前打を浴びて無死満塁。しかし、７番・野村の三直が野手の正面に飛び、三塁走者・柳田が戻りきれず。幸運な併殺で２死一、二塁とし、海野を空振り三振で得点を与えなかった。

１点の援護をもらった直後の３回。１死から安打と四球で一、二塁と再び得点圏に走者を背負った。２死から同じ「８８年世代」の柳田には１４７キロ直球を捉えられ、右前適時打とされた。４回は１死満塁から周東に勝ち越しの左犠飛を献上。ここで日米通算では史上７人目の通算２５００投球回に到達したが、悔しい記録達成の瞬間だった。５回も続投したが、先頭の柳町にストレートの四球で降板した。

昨季までメジャーでプレーした日米通算１６５勝右腕だが、この日は８３球のうちストライク４４球、ボール３９球でストライク率は約５３％と制球に苦しんだ。米国とは硬さなどの異なるマウンドを気にするしぐさも見られた。また、この日は直球系のボールが１６球だけ。スライダー、チェンジアップを多投する変化球主体の投球だった。

楽天打線は２回に前田健の女房役を努めた太田の左前適時打で先制したが、５回２死満塁で浅村が空振り三振に倒れるなど、ソフトバンク先発の大関を崩し切れず。２点を追う８回にはＷＢＣ日本代表の松本裕から黒川が右前適時打を放ち、１点差としてなおも１死一、三塁としたが、代打・渡辺佳が中飛、現役ドラフトでソフトバンクから加入した佐藤直が空振り三振で追い付けなかった。チームは開幕戦で勝利してから３連敗となった。