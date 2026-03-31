ABC『news おかえり』22歳お天気リポーター生放送で涙のスピーチ 中西花が卒業、今後について語る
ABCテレビ『news おかえり』（後3：40 ※関西ローカル）お天気リポーターの中西花（22）が、3月31日の生放送をもって同番組を卒業した。
【写真】『news おかえり』お天気リポーター中西花、最後の出演前の笑顔
中西は、『news おかえり』で番組開始（2022年4月）当時から活躍。初登場時は関西学院大学の1年生だったが、4年を完走し、今春卒業した。
この日、番組の最後に「4年間ありがとうございました」と涙ながらにスピーチ。「しゃべれもしないし、リポートもできないなか、いろんなところに月1で行かせてもらって、本当みなさんのおかげで成長できたと思うので、これからはタレントとして、皆さんに、そして『おかえり』に恩返しできるように頑張ります」と感謝を伝えた。
そして「次、登場するときはゲストとして登場したいので、多分ギャラも跳ね上がってると思うんで（笑）」と成長をのぞかせ、「呼んでもらえるように頑張ります」と張り切った。
中西は、2003年生まれ。22年4月からABCテレビ『news おかえり』に出演。阪神タイガースファンとしても知られ、同局ラジオ『ABCフレッシュアップベースボール』スタジオMCなども務める。大学在学中には「FRIDAY」で大胆な水着グラビアを披露して驚かせた。
【写真】『news おかえり』お天気リポーター中西花、最後の出演前の笑顔
中西は、『news おかえり』で番組開始（2022年4月）当時から活躍。初登場時は関西学院大学の1年生だったが、4年を完走し、今春卒業した。
この日、番組の最後に「4年間ありがとうございました」と涙ながらにスピーチ。「しゃべれもしないし、リポートもできないなか、いろんなところに月1で行かせてもらって、本当みなさんのおかげで成長できたと思うので、これからはタレントとして、皆さんに、そして『おかえり』に恩返しできるように頑張ります」と感謝を伝えた。
中西は、2003年生まれ。22年4月からABCテレビ『news おかえり』に出演。阪神タイガースファンとしても知られ、同局ラジオ『ABCフレッシュアップベースボール』スタジオMCなども務める。大学在学中には「FRIDAY」で大胆な水着グラビアを披露して驚かせた。