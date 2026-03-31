現役高校生シンガー・ソングライターのtuki．が31日、インスタグラムを更新。フォロワーへの告知をつづった。

tuki.は「日頃より応援してくださっている皆さまへ 令和八年三月三十一日をもちまして、tuki.（16）は、誠に遺憾ながら活動を終了させていただく運びとなりました」と発表した。

続けて「この一年間におきましては、人生初のライブを日本武道館にて開催し、満員御礼のもとギネス世界記録を達成するなど、数々の貴重な経験を賜りました。また、楽曲の総再生数が10億回を突破するなど、多くの方々に支えていただいた一年となりました。関係各位に深く感謝申し上げます」と感謝を伝え「本活動は、私の人生において代替不可能な、極めて意義深い一年間でございました」と振り返った。

また「なお、令和八年四月一日より、tuki.（17）へと業務を円に引き継ぎ、今後の活動に邁進してまいる所存でございます。つきましては、本投稿につきましては、特段ご心配なさらぬようお願い申し上げます。月面着陸計画 nuki.（16）」と投稿を結んだ。

この投稿にフォロワーからは「一瞬びっくりした笑笑」「心臓止まりました」「tuki.(16)でもtuki.(17)でも応援し続けます」「びっくりしたー これからの活動に期待」とコメントが寄せられている。