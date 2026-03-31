タレントの神田うのが３１日までにＳＮＳを更新。豪華な誕生日パーティーの様子をアップした。

自身のインスタグラムに「３／２８マイバースデー 当日は家族３人でディナーに出かけました」と書き出すと、「お店に到着し店内に入ったらナント いるはずのない友人達『おめでとー』とまさかのサプライズにもうビックリ バースデーでサプライズされるのはもう何年振り 驚きからの喜び感激そして感謝に変わりました」とつづると、豪華誕生日会の様子を公開した。俳優の別所哲也やファッションデザイナーのドン小西氏らも参加。２ショットや集合写真などを披露した。

続けて「人選はパパがしたとの事ですが、それにしても絵美さんのサプライズ企画は緻密過ぎて凄すぎ一言 メンバーは娘も全員知っている方々ドンちゃん始め太郎ちゃんパパ俊先生みんな昔から知る２０〜２５年以上のお付き合い ミーと哲也にぃ（別所ご夫妻）なんてもう３０年以上のお付き合いになり若かりし頃青春を共にした大切なお仲間です そして初めて頂くアカの美味し過ぎるフュージョンスペインお料理はクリエイティブに満ちた素晴らしいお料理でした」と誕生日会のメンバーにメッセージ。

最後は「ビックリからの幸せな時間を与えてくれたパパと娘とみんなに感謝でした そしてこの日はこれだけでは終わらなかったのです〜 続きは次の投稿（ＵＮＯインスタ日記）にて書かせて頂きます」と投稿を締めた。

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