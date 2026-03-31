ドジャースの佐々木朗希投手（24）が30日（日本時間31日）、本拠地ドジャースタジアムでのガーディアンズ戦に先発で今季初登板して4回0/3を投げ、4安打1失点で敗戦投手になった。以下、試合後の一問一答。

――登板を振り返り。

「しっかりゾーンの中で勝負できたので、フォアボールも2つありましたけど、全体的に自分のボールで勝負できたので、それは良かったかなと思います」

――デーブ・ロバーツ監督がブルペンが良かったと話していた。

「いろいろとピッチングコーチ、監督からアドバイスもらったので、いくつかこうフォーム的なところで修正できたのでそこは良かったかなと思います」

――今夜の登板に不安はあったか。

「自信はそんなになかったですし、正直僕が一番不安だったと思うんですけど。ま、自分が今できることをやる。そのことに集中してやろうと思って投げました。

――キャンプと実戦の違いは。

「今年入ってから5回を投げ切れなかったんですけど、1番良いボールを投げられましたし、その結果に対する自信というか、そういうものは一つの収穫かなと思っています」

――カットボールとスライダーを上手く使った。

「今日に関してはすごくキャッチャーのサインを僕が信じて投げましたし助けてもらった部分も多かったかなと思います」

――この結果で立て直していける。

「スプリングトレーニング自体は良いボールは多かったりしたので、そこに対して良かった反面、結果がなかなか伴ってこなかったので、試合になった以上、結果もとらなきゃいけないので、そこに対する不安はありましたけど、ボール自体は投げられないわけではないですし、感覚的にはいいものはあったので。そこに対して、それを今日どんな形で出せるかな、というところだったので」

――落ち着いて投げているように見えた。

「結果も良くなかったので不安はありましたけど、今日からスタートだったので僕にとっては。満足いく結果ではないですけど、悪いなりにもこう、スプリングトレーニングに比べたら、やっていることに関しては自信もってやっていきたいなと思います」

――90マイル後半の球への自信は。

「もちろんゾーンに投げないといけない。自信を持って投げられれば、もっと出るのかなと思います。1試合を通して、強度変わらず投げることができたかなと思います」

――課題の立ち上がりを乗り越えた。何を変えたか。

「そういったところ逆に変えずに、技術的なところで、1週間修正かけてやってきたので、そこだけを信じて、逆にそれ以外は一緒の形で入るようにしました」

――不安はどの辺りから解消されたか。

「試合直前のブルペンがよくて、試合悪かったりもあったので。何て言うんですかね、いけるという感覚はなかったですけど、目の前のバッター、ワンアウト、1イニングずつに集中して、投げていけたかなと思います」

――スプリットを減らして、カットボールを多くした。

「基本的には（捕手の）ラッシングのサインなので、特に会話はしていないですし、ゾーンで勝負できたら、何でもいいと思うので。ま、本当にキャッチャーが受けてる感じの通りに僕は投げました」

――失点しても大崩れしなかった。

「あの回で大きく乱れなかったこと自体は、今年に入って課題だったと思いますし、あの後もこう、ゾーンで攻めていけたのは、よかったかなと思う。引き続き、ビッグイニングを作らない。そこは大事にしていきたいなと思います」

――初回にABS（自動ボール判定システム）でストライク判定がボールに覆る場面もあった。

「打った感じ、見た感じ、僕も（ゾーンより）低いかなと思っていたので。自分が見てた景色よりも、結構ギリギリだった。そこに関してはこう、逆に“あ、もうちょっと低め、あそこらへんまで取るんだ”っていう感じで、切り替えて投げました」

――ABS全体についての考えは。自分にとってはプラスか。

「ストライクがストライク、ボールがボールになるだけなので。何とも思わないです」

――スプリットが抜けていたが状態は。

「要因はいろいろあるので、しっかり振り返ってやっていきたいんですけど。三振を取ったり、いいボールもあったので、大きく変えることはないと思うので、微調整をしっかりやっていきたいなと思います」