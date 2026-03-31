【「全世界“ガンダム”総選挙2025」最終結果】 3月31日 公開

ガンダムシリーズ公式サイト「GUNDAM Official Website」のオープンを記念して実施された企画「全世界“ガンダム”総選挙2025」の最終結果が発表された。

本企画は、2025年10月10日から12月25日までに行われた投票を元に集計されており、全世界・10言語からの最終有効投票数は133万票を超え、その中から全世界ランキングのTOP、および各言語ランキングのTOPに輝いたガンダムたちの新規描き下ろしイラスト全7点も公開された。

ランキングの全貌は、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開中の「最終結果発表ムービー」、または「全世界“ガンダム”総選挙2025」特設サイトで確認することができる。

さらに特別賞として、RX-78-2 ガンダムにちなんで、全世界ランキング第78位に輝いた「シャイニングガンダム（『機動武闘伝Gガンダム』より）」には「RX-78賞」が、現在、全国の劇場で大ヒット公開中の映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の舞台となっている宇宙世紀0105年にちなんで、全世界ランキング第105位に輝いた「ガンダムAGE-2 ダークハウンド（『機動戦士ガンダムAGE』より）」には「マフティー賞」、まもなくガンダムシリーズが47周年となることを記念して、全世界ランキング第47位に輝いた「陸戦型ガンダム（『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』より）」には「ガンダム47周年賞」が授与された。

また、多くのファンから期待を寄せられていたネオオランダ代表のモビルファイターで、全世界ランキング第25位に輝いた「ネーデルガンダム（『機動武闘伝Gガンダム』より）」には「ネオオランダ賞」が授与された。

「全世界“ガンダム”総選挙2025」全世界ランキング

【【最終結果発表】全世界“ガンダム”総選挙2025】第1位：νガンダム（『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より） 第2位：ウイングガンダムゼロ（『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より） 第3位：Zガンダム（『機動戦士Zガンダム』より） 第4位：フリーダムガンダム（『機動戦士ガンダムSEED』より） 第5位：マイティーストライクフリーダムガンダム（『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より） 第6位：∀ガンダム（『∀ガンダム』より） 第7位：ガンダムF91（『機動戦士ガンダムF91』より） 第8位：ストライクルージュ（『機動戦士ガンダムSEED』より） 第9位：ガンダム・バルバトスルプスレクス（『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より） 第10位：ガンダム・エアリアル（『機動戦士ガンダム 水星の魔女』より）

νガンダム（原画：重田敦司、特殊効果・フィニッシュワーク:脇 顯太耦、美術：小嶋 しず子（アトリエ・ムサ））

「全世界“ガンダム”総選挙2025」日本語ランキング最終結果

「全世界“ガンダム”総選挙2025」各言語ランキングTOP

英語ランキング第1位：ウイングガンダムゼロ(Endless Waltz)

第1位：νガンダム（『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より） 第2位：ウイングガンダムゼロ（『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より） 第3位：Zガンダム（『機動戦士Zガンダム』より） 第4位：フリーダムガンダム（『機動戦士ガンダムSEED』より） 第5位：ストライクルージュ（『機動戦士ガンダムSEED』より） 第6位：∀ガンダム（『∀ガンダム』より） 第7位：ガンダムF91（『機動戦士ガンダムF91』より） 第8位：マイティーストライクフリーダムガンダム（『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より） 第9位：赤いガンダム（『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より） 第10位：ガンダム・バルバトスルプスレクス（『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より）

（『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より）

ウイングガンダムゼロ(Endless Waltz)（イラスト：コサカダイキ）

簡体字ランキング第1位：マイティーストライクフリーダムガンダム

（『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より）

マイティーストライクフリーダムガンダム（イラスト：TAKA-F）

繁体字（香港）ランキング第1位：νガンダム

（『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より）

繁体字（台湾）ランキング第1位：ウイングガンダムゼロ(Endless Waltz)

（『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より）

タイ語ランキング第1位：ストライクルージュ

（『機動戦士ガンダム SEED』より）

ストライクルージュ（イラスト：ガス壱）

フランス語ランキング第1位：ガンダム・エアリアル

（『機動戦士ガンダム 水星の魔女』より）

ガンダム・エアリアル（イラスト：UMEGRAFIX）

イタリア語ランキング第1位：ガンダム・バルバトスルプスレクス

（『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より）

ガンダム・バルバトスルプスレクス（イラスト：Ikuyoan）

スペイン語ランキング第1位：ガンダムF91

（『機動戦士ガンダムF91』より）

ガンダムF91（イラスト：A’sまりあ）

韓国語ランキング第1位：マイティーストライクフリーダムガンダム

（『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より）

「全世界“ガンダム”総選挙2025」特別賞

RX-78賞「シャイニングガンダム（『機動武闘伝Gガンダム』より）」

マフティー賞「ガンダムAGE-2 ダークハウンド（『機動戦士ガンダムAGE』より）」

ガンダム47周年賞「陸戦型ガンダム（『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』より）」

ネオオランダ賞「ネーデルガンダム（『機動武闘伝Gガンダム』より）」

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