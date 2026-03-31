【エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店】 開催期間：3月20日～4月5日 会場：あみあみ秋葉原ラジオ会館 イベントスペース

ヴェルテクスは、3月20日より開催しているイベント「エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて、プラモデル「つくる！エルフ村（仮）」の試作原型を追加展示していることを発表した。

「つくる！エルフ村（仮）」は、ヴェルテクスが展開するオリジナルフィギュアシリーズ「エルフ村」の初のプラスチックモデルシリーズとなっており、固定ポーズで造形美を楽しむ「エルフ村」に対して、作る＆遊ぶを楽しめる新たなシリーズとなっている。

今回同社公式Xアカウントにて、本シリーズの試作原型を「エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて追加展示したことを発表しており、会場では第1弾となる「第1村人 アルシェイル」のプラモデルを確認することができる。

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