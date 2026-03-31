ダムの深刻な渇水が続く中、愛知県の大村知事の発言でコメ農家には新たな戸惑いが…

【写真を見る】コメ農家｢今さら言われても…｣ 愛知県知事の“田植え延期要請” 深刻な水不足はコメ作りにも影響 愛知

（愛知県 大村秀章知事）

「上水道で30%、工業・農業用水で50%の節水をお願いしている時に、水田に満々と水をためるのは、利水の関係者の皆さんに説明がつかないと思いますので、しばらくお見合わせをお願いしたい」

水不足を受け、大村知事は「JA愛知みなみ」など東三河地域の4つのJAなどに対し、田植えの延期を要請したと明らかにしました。

大村知事の発言にコメ農家は…

（とりい農産 鳥居和矢代表）

「今更そんなこと言われても…」



愛知県豊川市でコメを育てる「とりい農産」。今は田植えに向け、苗を育てる準備をしています。

（鳥居代表）

「4月1日（あした）が浸種。種を水につける作業。1回始まると4日サイクルで播種（種まき）できるように組んである。ずらされるなら今のうちに教えといてもらわないと。去年の11月くらいから雨が降っていないんだから、その時からプランはあったんじゃないのと思っている」

JA担当者も…「直前でのスケジュール変更は難しい」

3月25日の取材で、JAの担当者は「コメの生産スケジュールはだいぶ前から決まっていて、田植えの時期をずらすのは難しい」と話していました。



（JA豊橋 指導推進課 髙須雄司係長）

「農家さんには去年の夏に品種を決めてもらっている。そこから種子の確保を行って、3月から育苗という形なので、直前でのスケジュール変更は正直難しい」

「苗作りで出来が半分決まる」

大村知事による「田植え延期の要請」は、強制力はなく、あくまでも一時的なものだということですが、コメ作りの現場では…



（鳥居代表）

「苗作りで（出来が）半分決まるといっても過言ではない。簡単に遅らせてほしいというのは、なかなか対応できない」



きょうは少しだけ恵みの雨となりましたが、水不足はコメ作りにも影を落としています。