ビブリオテーク4月限定♡キャラメルバナナ×ほうじ茶パンケーキ

春のカフェタイムを彩る、心ときめく新作が登場♡人気カフェ「ビブリオテーク」のマンスリーパンケーキから、4月限定メニューがラインナップしました。キャラメルバナナとほうじ茶を組み合わせた、甘さと香ばしさが絶妙に重なる一皿。季節の空気にぴったり寄り添う、ほっとする味わいを楽しんでみてください♪

バナナ×キャラメルの贅沢な甘み



今回の主役は、香ばしくキャラメリゼしたバナナ。濃厚なバナナコンフィチュールと重ねることで、とろっとした甘みと果実感をしっかり感じられます。

さらにキャラメリゼのほろ苦さがアクセントとなり、甘さだけで終わらない奥行きのある味わいに仕上がっています。

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ほうじ茶のやさしい香りがアクセント



仕上げには、ほうじ茶の香りがふんわり広がるカスタードソースをプラス。バナナの甘さを引き立てながら、やわらかな余韻を残します。和の要素を取り入れたことで、どこか落ち着く味わいに。

甘さと香ばしさのバランスが絶妙で、最後まで飽きずに楽しめます。

4月だけの特別メニュー



キャラメルバナナとバナナコンフィチュールのパンケーキ ほうじ茶カスタードソース



価格：1,540円（税込）

提供期間：2026年4月1日（水）～4月30日（木）

提供店舗：カフェ＆ブックス ビブリオテーク（有楽町／吉祥寺／大阪／福岡）、パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク

春のご褒美カフェ時間に♡



甘くて香ばしいパンケーキは、忙しい日常にほっとした癒しを届けてくれる存在♡4月限定の特別な味わいは、今しか出会えない贅沢なひとときです。

友達とのカフェ巡りや自分へのご褒美に、ぜひ足を運んでみてください。春の空気とともに、心温まる一皿を楽しんでみてはいかがでしょうか♪