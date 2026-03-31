きょうは雨が降ったりやんだりの一日でしたね。



県内ではサクラが開花したばかりですが、あいにくの天気となりました。



きょうの県内は、前線を伴った低気圧の影響で、雨となりました。



また、富山市八尾町で最大瞬間風速28.8メートルを観測するなど、各地で風も強まりました。



松川べりのサクラも、少し驚いたかもしれませんね。



サクラは風に揺れときおり雨も降っていましたが、写真を撮って楽しむ人や美しさに見入る人の姿も見られました。





Qサクラを見てどうですか京都から来た家族「きれいだった」「結構一気に咲いているので見ごたえがありますよね」カナダから来た人「圧倒されています。本当に美しくて涙が出ます」今週は金曜日に晴れ間はあるものの、雨の降る日が多くなりそうですね。この時期は、低気圧が次々と通過し、その後ろで前線が停滞するため、ぐずついた天気が続くことがあります。こうした長雨は、菜の花が咲く頃の雨という意味で、「菜種梅雨」と呼ばれます。あすの予想天気図です。あすは低気圧が日本の東へ離れますが、湿った空気や寒気の影響で、雲が広がりやすい状態が続きそうです。北寄りの冷たい空気が流れ込み、富山市の予想最高気温は13度と、きょうより8度ほど低くなる見込みです。あすは寒さ対策をして、新年度を迎えたいですね。新しい環境でスタートを切る方も多いと思いますが、体調管理に気をつけていきましょう。では、皆さんから届いた「わたしのサクラ」。きょうはこちら。富山市朝日の長谷川光範さんが撮影した「母の啓翁桜」です。長谷川さんの母親は現在96歳で、35年前に自分の畑に挿し木したものが、今では3メートルにまで育ちました。常願寺川の近くにあって、今日の強風にも負けず満開だということです。入院中の母に見せたかった、という長谷川さん。今、テレビでお花見ができていたらいいですね。番組では引き続き「わたしのサクラ」を募集しています。