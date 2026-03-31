KNB北日本放送

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きょうは雨が降ったりやんだりの一日でしたね。

県内ではサクラが開花したばかりですが、あいにくの天気となりました。

きょうの県内は、前線を伴った低気圧の影響で、雨となりました。

また、富山市八尾町で最大瞬間風速28.8メートルを観測するなど、各地で風も強まりました。

松川べりのサクラも、少し驚いたかもしれませんね。

サクラは風に揺れときおり雨も降っていましたが、写真を撮って楽しむ人や美しさに見入る人の姿も見られました。

Qサクラを見てどうですか

京都から来た家族
「きれいだった」
「結構一気に咲いているので見ごたえがありますよね」

カナダから来た人
「圧倒されています。本当に美しくて涙が出ます」

今週は金曜日に晴れ間はあるものの、雨の降る日が多くなりそうですね。

この時期は、低気圧が次々と通過し、その後ろで前線が停滞するため、ぐずついた天気が続くことがあります。

こうした長雨は、菜の花が咲く頃の雨という意味で、「菜種梅雨」と呼ばれます。

あすの予想天気図です。

あすは低気圧が日本の東へ離れますが、湿った空気や寒気の影響で、雲が広がりやすい状態が続きそうです。

北寄りの冷たい空気が流れ込み、富山市の予想最高気温は13度と、きょうより8度ほど低くなる見込みです。

あすは寒さ対策をして、新年度を迎えたいですね。

新しい環境でスタートを切る方も多いと思いますが、体調管理に気をつけていきましょう。

では、皆さんから届いた「わたしのサクラ」。

きょうはこちら。

富山市朝日の長谷川光範さんが撮影した「母の啓翁桜」です。

長谷川さんの母親は現在96歳で、35年前に自分の畑に挿し木したものが、今では3メートルにまで育ちました。

常願寺川の近くにあって、今日の強風にも負けず満開だということです。

入院中の母に見せたかった、という長谷川さん。今、テレビでお花見ができていたらいいですね。

番組では引き続き「わたしのサクラ」を募集しています。