お笑いタレントあばれる君（39）が、31日放送のフジテレビ系新番組「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」（火曜後7・00）にVTR出演し、学校のクラス替えにまつわる真実に驚きを口にした。

気になる事象を“超調査”するバラエティー番組。初回は「学校の先生」がテーマだった。あばれる君は、顔出しNGなどプライベート完全保護の下で出演した現役教員から、本音や知られざる事実を聞き出した。

その中の一つが、クラス替え。進級のタイミングで1、2年ごとにクラス替えが行われるが、そのシステムや内情は明かされていない。中学の社会科、高校世界史の教員免許を持つあばれる君も、「はっきりとは分かりません」と明かし、「校長が全部、決めてるんじゃないかな？」と推測した。

現役教員からは、「早いところでは、1月の終わりから2月の頭くらいから、次年度へ向けて動き出す。本格的に決まるのは、3月の中旬以降」との証言が上がった。決めるのは各クラスの担任が基本的に決め、その後に音楽や保健室の先生にも意見を求め、最終的には校長が判断すると、一例を挙げた。

あばれる君からは、会議の場所について疑問が上がった。「職員室で秘密裏に行われるんですか？」。すると、別の教員は、「職員室ではなくて、別の部屋でカーテン閉め切りにして、コソコソ話します」と説明。あばれる君は、「だから見たことなかったんだ」と合点がいった様子だった。