「歩くだけで春に包まれる」静岡県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”ランキング1位に称賛の声！【2026年調査】
全国各地から続々と開花の便りが届き、いよいよ本格的なお花見シーズンが幕を開けました。短い見頃を逃さないためにも、実際に足を運んだ人がおすすめする納得のスポットを確認しておきましょう。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、静岡県で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「桜とチューリップの組み合わせが綺麗だから」（10代女性／新潟県）
「春は桜やチューリップ、色とりどりの花が咲いていて、散策やピクニック、写真撮影にも最適だと思うからです」（20代女性／静岡県）
「花見も楽しめ子どもを連れていきやすいから」（30代女性／静岡県）
▼回答者コメント
「機関車と桜の写真がスポットだから」（50代女性／埼玉県）
「大井川鐵道沿いに続く桜並木がトンネル状になり、SLと桜の共演が楽しめる風情豊かなスポットだから」（30代男性／大阪府）
「桜の密度が高く、頭上を覆うように咲く“桜の天井”は歩くだけで春に包まれる感覚になるから」（50代男性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、静岡県で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：はままつフラワーパーク（浜松市西区）／54票2位は、浜松市中央区に位置する「はままつフラワーパーク」です。春には世界一美しいとも称される「桜とチューリップの庭園」が見頃を迎え、1300本の桜と50万球のチューリップが織りなす色彩豊かな共演を楽しめます。夜桜のライトアップも美しく、家族連れからカップルまで幅広く支持されるスポットです。
▼回答者コメント
「桜とチューリップの組み合わせが綺麗だから」（10代女性／新潟県）
「春は桜やチューリップ、色とりどりの花が咲いていて、散策やピクニック、写真撮影にも最適だと思うからです」（20代女性／静岡県）
「花見も楽しめ子どもを連れていきやすいから」（30代女性／静岡県）
1位：家山の桜トンネル（島田市）／69票1位に輝いたのは、島田市川根町にある「家山の桜トンネル」でした。大井川鐵道の線路沿いに約1キロメートル続く桜並木は、SLが桜のトンネルをくぐり抜ける光景が見られることで全国的にも有名です。ノスタルジックな風景と淡いピンクの桜のコントラストは、静岡県ならではの絶景として多くの票を集めました。
▼回答者コメント
「機関車と桜の写真がスポットだから」（50代女性／埼玉県）
「大井川鐵道沿いに続く桜並木がトンネル状になり、SLと桜の共演が楽しめる風情豊かなスポットだから」（30代男性／大阪府）
「桜の密度が高く、頭上を覆うように咲く“桜の天井”は歩くだけで春に包まれる感覚になるから」（50代男性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)