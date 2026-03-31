「なんて素敵な親子」山口智子、玉森裕太との“親子”ショット公開「照れてる玉森くん可愛い」「相変わらずきれい」
俳優の山口智子さんは3月30日、自身のInstagramを更新。4月スタートのドラマ『GIFT』（TBS系）で親子役を演じる、Kis-My-Ft2の玉森裕太さんとの貴重なツーショットを披露しました。
【写真】山口智子&玉森裕太の“親子”ショット公開
コメントでは「なんて素敵な親子なんでしょう」「撮影中の玉ちゃんとのエピソードありがとうございます」「最高です！大好きな二人が親子役なんて」「早くドラマ見たいよ〜」「照れてる玉森くん可愛い」「智子さん、相変わらずきれいですね」「ドラマ楽しみにしてます」など、期待の声が多数寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】山口智子&玉森裕太の“親子”ショット公開
「なんて素敵な親子なんでしょう山口さんは「#玉森裕太 くんと、親子を演じさせていただきます」とつづり、2枚の画像を投稿。1枚目には玉森さんとのツーショット、2枚目にはドラマのポスタービジュアルを掲載しています。さらに「撮影の合間でも、玉森くんが『マミー』と呼んでくれて、心ときめく新鮮な初体験でした」と、撮影中のエピソードも明かしました。
「初共演で“仲良し親子”に！」同日、同ドラマの公式Instagramでも、山口さんと玉森さんのツーショットを公開。「初共演で“仲良し親子”に！」とつづり、笑顔で寄り添う2人の姿を披露しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)