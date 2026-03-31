乃木坂46・5期生 川粼桜さんの1st写真集（撮影：須江隆治、税込2855円、新潮社）が4月14日、リリースされます。



【写真】つるん陶器肌の川粼桜さん

幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ川粼さんは、あざと可愛いキャラクターで人気。初めてのソロ写真集の撮影地として彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランスで、ニースとパリの2都市で行われました。着用する衣装にもこだわり、出発前からスタイリストと入念に打ち合わせを重ねて準備。私服姿での撮影カットも収録されています。



同写真集では、気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出しました。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨んでいます。



ドレスに身を包み凜とした表情を見せる姿、カメラを意識せず顔をくしゃくしゃにして笑う姿、すっぴんで物思いにふける姿――。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った写真集になりました。



川粼さんは「昔からフランスという国に憧れがありました。2025年に旅行で初めてパリに行った時に、「もしも写真集を出させていただけるなら、この場所で撮影したい」と思っていたので、パリでの撮影が決まった時はすごく嬉しかったです。撮影に行く前にフランス映画を見ていて「こういう服を着た時にはこういう女の子になりたい」とイメージして撮影に臨んだので、色々な私を楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントしています。



同写真集はA4判オールカラー176ページ。特典としてポストカード6種類中1種が封入。カバーの異なる楽天ブックス限定版、セブンネット限定版、Sony Music Shop限定版も発売されます。



【川粼桜さんプロフィル】

2003年4月17日生まれ、神奈川県出身 2022年に5期生として乃木坂46に加入。2022年12月7日の31stシングル「ここにはないもの」に収録された5期生楽曲「17分間」でセンターを務めた。2023年3月には「世界フィギュアスケート選手権2023」（フジテレビ系）スペシャルサポーターに就任。2023年3月29日の32ndシングル「人は夢を二度見る」で初の表題曲選抜入りを果たし、以降連続して選抜メンバーとして活動。2023年10月1日からはNHKラジオ第1「らじらー!サンデー」第1・第3・第5日曜のレギュラーMCに就任。