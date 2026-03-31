アイドルグループ・SKE48の井上瑠夏さんが、31日発売の『BUBKA』5月号セブンネット版の表紙を飾りました。



【写真】BUBKA2026年5月号の表紙を飾った小坂菜緒さん・正源司陽子さん・大野愛実さん

「るーちゃん」の愛称で親しまれる井上さんが、1st写真集を経てさらに成熟した魅力を存分に披露。表紙カットにも採用されているミントグリーンの水着や、オレンジのチューブトップ水着など、さまざまな衣装に身を包み、大人へと成長した新たな一面を見せています。



インタビューでは、最新シングル「サンダルだぜ」の活動を振り返るとともに、地元・熊本での仕事や今後の目標について語っている。



また、SKE48のカップリングユニットのミュージックビデオの撮影密着特集も掲載。「SKE48 初恋の瞬間」の『君だけがターゲット』、「OneGem」の『もう知らん』のMV撮影に密着、撮り下ろし写真とメンバーインタビューを通して最新曲の制作の裏側や撮影エピソードを掘り下げています。



『BUBKA』5月号では、巻頭特集として日向坂46の現在地に迫るインタビュー企画を掲載しています。さらに、五期生・片山紗希さんの初ソログラビアも収録。圧倒的なビジュアルで注目を集める彼女が、ピンクのニットやショートパンツ、レース衣装などで“かわいい”を体現した撮り下ろしを披露しています。そのほか誌面では、AKB48・向井地美音さんと私立恵比寿中学・安本彩花さんによる対談企画をはじめ、#Mooove!の姫野ひなのさん、シャルロットの日比谷萌甘さんの水着グラビアなどが掲載されています。



【井上瑠夏さんプロフィル】

いのうえるか 2001年6月12日生まれ、熊本県出身 O型 2016年10月SKE48加入 愛称るーちゃん、おるー