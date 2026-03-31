VIBYが、6月24日にリリースする1st CDシングル『Miracle : The First Light』のコンセプトフィルムを公開した。

VIBY 'Miracle : The First Light' Concept Film

今回の映像は、“闇と光の境界の中で、互いの言葉を通じて光へと進んでいく”というメッセージを軸に構成。メンバーごとに異なる“光と影”の演出を用い、それぞれの持つ繊細な世界観が映し出されている。

IOは“寝室に静かに差し込む光と木漏れ日”、RENKIは“洗面台に差し込む光が反射する、水面のきらめき”、AKITOは“窓の外から、指の隙間を通り抜けて降り注ぐ光”、RYOHAは“ノートの上に揺らめく、情緒的な葉の影”、KOTAROは“シルエットが浮かび上がるリビング、そして扉の先から溢れ出す光”と、それぞれの“光と影”の情景を表現している。

映像の終盤では、メンバーたちが互いに目を合わせながら集結。これから始まるであろう“Miracle（奇跡）”、そして“Mirai（未来）”への高揚感を感じさせる仕上がりとなっている。

なおVIBYは、本作のリリースに先がけて4月8日には1stシングル「Mi*light」を、5月13日には2ndシングル「HANAMARU」を配信リリースする。

■リリース情報「Mi*light」4月8日（水）配信リリース配信リンク：https://VIBY.lnk.to/Milight_pre

『Miracle : The First Light』6月24日（水）リリース

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