新潟地方気象台は3月31日午前、新潟市でソメイヨシノの開花を観測したと発表しました。

いよいよサクラの季節の到来です。



標本木のある新潟市の鳥屋野潟公園。春の雨が降りしきる中開花状況を確認する気象台の担当者。

そして…



■新潟地方気象台主任技術専門官 水野太治さん

「標本木で5～6輪以上のつぼみが開花しているのを確認しましたので、本日サクラの開花を発表いたします。」



新潟市での開花は去年より6日早く、1953年の観測開始以来、4番目に早い記録となりました。咲いたばかりの花びらは雨に濡れて、繊細に輝いていました。このあと、駆け足で満開を迎えそうです。



■新潟地方気象台主任技術専門官 水野太治さん

「(開花が)加速していくかなという印象。満開になるまでの期間が短くて、すぐ見頃を迎えそう。」



一方、上越市のサクラの名所、高田城址公園は、3月30日に比べて開きかけたつぼみが増えていますが調査木の花はまだ2輪のみ。開花は4月1日以降に持ち越しとなりました。



