広島テレビや県などで構成する実行委員会は、子どもたちが県内の様々な企業で仕事を体験できるサービスをスタートします。



■担当者

「ここの白い線、これを描いてもらいます。」



４歳から１０歳の４人の子どもたちが挑戦したのは、やすりを使ったデニム生地の加工体験です。福山市でデニムなどの生地の加工や染色を行う企業の工場を訪れました。



■担当者

「いいねえ～いっぱい出てきた～」





子ども向けの職業体験サービス「ジョブジョビー！」には、県内の１００を超える事業者が参加する予定です。牧場や寿司店、病院での看護師体験など、実際の職場を訪れ、プロに教わりながらリアルな仕事を体験できるのが特徴です。■担当者「おお～ きれいじゃん！ちゃんと渦になっとる。」先週行われたトライアルの体験会。生地の染色にも挑戦し、記念の作品が完成しました。■参加した子ども「楽しかった。ネコのひげができたこと。」「こうやって染め物するんだなってことがわかった。自分も作ってみたいと思った。」■株式会社四川 能宗晃司 代表取締役「洗い染色という職業はあまり世の中に知られていない部分がたくさんあるので、店に並んでいる服がこういう風に洗われているんだよというのが少しでもわかってもらえればなという、ただその思いです。」「ジョブジョビー！」で体験できる仕事の内容は、随時、更新されます。予約は、きょうからホームページで受け付けていて、体験開始は５月１４日からです。現在、ホームページには５月、６月に実施するコンテンツを掲載していて、まだまだ追加される予定だということです。詳しくは、｢広島テレビ」のホームページをチェックしてみてください。【２０２６年３月３１日放送】