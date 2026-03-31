違法な「販売預託」商法を行ったとして、クレジットカード決済端末機などを販売する会社に、消費者庁が直ちに違反行為を取りやめるよう措置命令を出しました。

国の確認を受けずに「販売預託」を行ったとして消費者庁から措置命令を受けたのは、株式会社「リア・エイド」です。

「販売預託」とは、客が購入した商品を業者がそのまま預かり、レンタルするなど運用して利益を客に還元するもので、商品が存在しないなどのトラブルが相次ぎ、2022年から法律で原則禁止されています。

消費者庁によりますと、「リア・エイド」は2022年から去年にかけ「事業パートナー募集」などとうたい、クレジットカード決済端末機を1台55万円で販売したうえで、飲食店などの第三者に貸し出し、決済手数料などを端末機の所有者に還元する「販売預託」契約を結ぶなどしたということです。

リア・エイドは街角の「LEDビジョン」でも「販売預託」契約を結び、のべ700人ほどを相手に19億円余りを売り上げていました。

消費者庁は「リア・エイド」に対し、「販売預託」を直ちに取りやめることや、契約は無効として顧客に返金するなどの対応を命じました。