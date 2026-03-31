ＹｏｕＴｕｂｅのチャンネル登録者数４００万人を超える２人組動画クリエイター「水溜りボンド」のカンタが３１日、公式ＳＮＳなどで結婚を発表した。

自身のＸで「応援してくださっている皆様へ」と冒頭に記し、「いつも温かな声援を送ってくださり、本当にありがとうございます。この度、私、水溜りボンド カンタは、結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告した。

お相手は「メディア出演や芸能活動をしていない方であり、今後も動画等に出演する予定はございません」とした。

私生活については「静かに見守っていただきたい」とお願いした上で、今後の活動について「投稿していく動画はこれまでと変わらず、『水溜りボンド カンタ』として全力で活動していきます」と宣言した。

視聴者やチームの仲間、相方のトミーに感謝を伝え「これからも映像の力を信じて、少しでも素敵な動画を作れるように頑張ります！ まだまだ未熟な私ですが、これからも変わらず応援してくださると嬉しいです」とつづった。

水溜りボンドのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでも「カンタ、結婚しました！！」と題した約１５分の動画でうれしい報告を届けた。