「メンズノンノ」モデル・守屋光治、事務所退所発表 約14年間のモデル活動終了
【モデルプレス＝2026/03/31】雑誌「MEN'S NON-NO」（集英社）の専属モデルとして活動していた守屋光治が3月31日、自身のInstagramを更新。所属事務所「be natural」からの退所とモデル活動の終了を発表した。
【写真】14年のモデル活動終了へ「メンノン」モデルの近影
守屋は「私は本日3／31をもちまして、4年間所属させていただいたbe natural を退所すると共にモデル活動を終了いたします」と報告。「約14年間モデルとしてたくさんのお仕事をいただき、応援してくださる皆様や関係者の皆様、そして友人達にも支えてもらいながら様々な経験をすることができました。本当にありがとうございます」と振り返った。
「長い間、守屋光治という人間に関わってくださった皆様、応援してくだっさった皆様に今一度感謝申し上げます。今までありがとうございましたーーー！」と感謝を伝えた守屋。この投稿には同じく「」モデルとして活動していた経歴を持つ俳優の成田凌から「お疲れ様」とコメントが寄せられている。
守屋は、1994年3月27日生まれ、東京都出身。2012年「MEN’S NON-NO」の専属モデルオーディションに合格し、モデル活動を開始した。俳優としても活躍しており、主な出演作は、映画『HiGH＆LOW THE MOVIE 2／END OF SKY』（2017年）、『HiGH＆LOW THE MOVIE3／FINAL MISSION』（2017年）、『ラブ&ドッグ』 （2018年）、ドラマ『弱虫ペダル2 』（BSスカパー！／2017年）など。2024年にモデルのLonoと結婚していたことを、2025年に発表していた。（modelpress編集部）
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◆守屋光治、事務所退所＆モデル活動終了
守屋は「私は本日3／31をもちまして、4年間所属させていただいたbe natural を退所すると共にモデル活動を終了いたします」と報告。「約14年間モデルとしてたくさんのお仕事をいただき、応援してくださる皆様や関係者の皆様、そして友人達にも支えてもらいながら様々な経験をすることができました。本当にありがとうございます」と振り返った。
◆「メンノン」モデルの守屋光治って？
守屋は、1994年3月27日生まれ、東京都出身。2012年「MEN’S NON-NO」の専属モデルオーディションに合格し、モデル活動を開始した。俳優としても活躍しており、主な出演作は、映画『HiGH＆LOW THE MOVIE 2／END OF SKY』（2017年）、『HiGH＆LOW THE MOVIE3／FINAL MISSION』（2017年）、『ラブ&ドッグ』 （2018年）、ドラマ『弱虫ペダル2 』（BSスカパー！／2017年）など。2024年にモデルのLonoと結婚していたことを、2025年に発表していた。（modelpress編集部）
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