元HKT48・山本茉央、第1子妊娠を報告 出産予定日も明かす お腹ふっくらショットとともに伝える「毎日胎動も沢山感じられるようになってきて…」
元HKT48のメンバーでタレントの山本茉央（29）が3月31日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を報告した。
【写真】お腹ふっくら…第1子妊娠を報告した元HKT48・山本茉央
山本は「この度、新しい命を授かりました 現在は安定期に入り、このタイミングでのご報告とさせていただきました」と報告。続けて「毎日胎動も沢山感じられるようになってきてお腹に話しかけています」とつづった。
さらに「昨年12月頃からゴルフのお仕事をお断りすることが増えてしまい、ご迷惑をおかけした皆さま、温かく対応してくださり本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。「これからは体調を第一に、マタニティライフとマタニティゴルフをゆるく楽しみなが発信していきます!!」と伝えた。
「予定日は8月頃です」とし「元気な赤ちゃんに会える日を楽しみに日々過ごしていきたいと思います 今後とも温かく見守っていただけると嬉しいです」と結び、ハッシュタグをつけて「初マタ」「マタニティー」の言葉を添えた。
写真ではお腹がふっくらしたように見えるショットを公開した。
山本は、1996年9月18日生まれ、福岡県出身。2013年11月「AKB48グループ ドラフト会議」でHKT48チームHに第1巡目で指名され、翌年1月に初お披露目。4thシングル「控えめI love you !」で初選抜に選出される。18年5月21日、HKT48を卒業。21年8月、アイドルグループ『アフィシャナドゥ』のメンバーとして活動開始し、22年5月、同グループを卒業。以降趣味のゴルフを生かし、YouTubeなどで活躍。25年8月、自身のSNSで結婚を発表した。
【写真】お腹ふっくら…第1子妊娠を報告した元HKT48・山本茉央
山本は「この度、新しい命を授かりました 現在は安定期に入り、このタイミングでのご報告とさせていただきました」と報告。続けて「毎日胎動も沢山感じられるようになってきてお腹に話しかけています」とつづった。
さらに「昨年12月頃からゴルフのお仕事をお断りすることが増えてしまい、ご迷惑をおかけした皆さま、温かく対応してくださり本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。「これからは体調を第一に、マタニティライフとマタニティゴルフをゆるく楽しみなが発信していきます!!」と伝えた。
写真ではお腹がふっくらしたように見えるショットを公開した。
山本は、1996年9月18日生まれ、福岡県出身。2013年11月「AKB48グループ ドラフト会議」でHKT48チームHに第1巡目で指名され、翌年1月に初お披露目。4thシングル「控えめI love you !」で初選抜に選出される。18年5月21日、HKT48を卒業。21年8月、アイドルグループ『アフィシャナドゥ』のメンバーとして活動開始し、22年5月、同グループを卒業。以降趣味のゴルフを生かし、YouTubeなどで活躍。25年8月、自身のSNSで結婚を発表した。