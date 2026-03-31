ÂæÏÑ¡¢·§ËÜ¤Ç3¥Ê¥ÎÀ¸»ºµö²Ä¡¡TSMC¡¢28Ç¯ÎÌ»º³«»Ï
¡¡¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑ·ÐºÑÉô¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë¤Ï31Æü¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À¸»º¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤¬·úÀßÃæ¤Î·§ËÜÂè2¹©¾ì¤Ç²óÏ©ÀþÉý3¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¥Ê¥Î¤Ï10²¯Ê¬¤Î1¡ËÁêÅö¤ÎÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤·¤¿¡£2028Ç¯¤ËÎÌ»º¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£Àè¿Êµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ·úÀß¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡TSMC¤«¤é¤Î¿½ÀÁ¤òµö²Ä¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï·§ËÜÂè2¹©¾ì¤Ç6¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ëÁêÅö¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤òÀ¸»º¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¹âÀÇ½¤Ê3¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ëÁêÅö¤ÎÀ¸»º¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èº£Ç¯2·î¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£TSMC¤Ï¡Ö¸ÜµÒ¤Î¼ûÍ×¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ·×²èÊÑ¹¹¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¸þ¤±¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£