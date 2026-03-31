タレントの中川翔子が30日、Instagramを更新。夫が写った家族ショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】中川翔子の夫婦ショットや双子の子どもたち

2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2025年9月30日には双子の男の子を出産した中川。Instagramでは、双子用のベビーカーで外出する様子や授乳している動画など、プライベートの様子を発信してきた。

夫が写った家族ショットに反響

2026年3月30日の投稿では、亡き祖父母や父との思い出が詰まった店に家族で訪れたことを報告。「またまたまた夢をかなえてきたーーー！世界一大好きな中華 天祥に双子と来たよ！新中野にある天祥は40年前わたしが0歳から、大好きな家族と何度も通う思い出のお店。店内から食器、味、チャイナドレスの店員さんもすべてが昭和から変わらない すごすぎる。だから天祥に来るたびに思い出すべてと、家族にそのまま会えてるみたいなタイムマシンみたいなお店なの。双子と、4世代で来ることができました。ハーフバースデーおめでとう。大きくなっていろいろ食べられるようになるのが楽しみすぎる」とつづり、夫や息子たちとの家族ショットを公開した。

この投稿には「幸せな家族写真は大好物です！！」「しょこたん、幸せそう」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）