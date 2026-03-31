敵の射程範囲外から攻撃できる長射程の「スタンド・オフ・ミサイル」が３１日、国内で初めて陸上自衛隊の健軍駐屯地（熊本県）と富士駐屯地（静岡県）に配備された。

政府が「反撃能力」の柱と位置づける装備で、中国や北朝鮮への抑止力を高める狙いがある。

日本へのミサイル攻撃などが起きた際、敵の発射基地を直接破壊できるようになった。攻撃を防ぐことを主眼としてきた日本の防衛体制は、大きな転換点を迎えた。

健軍駐屯地では、「１２式地対艦誘導弾能力向上型」から名称変更された「２５式地対艦誘導弾」が配備された。射程は１０００キロを超え、中国沿岸部や北朝鮮にも達するとみられる。富士駐屯地には高高度を超音速で飛行する「２５式高速滑空弾」が配備された。射程数百キロで、延長に向けて改良する。

ミサイルは今後、北海道や宮崎県の陸自駐屯地にも配備される。海自の護衛艦、空自の戦闘機にも順次搭載される計画だ。いずれも、敵の基地をたたくほか、日本の離島に迫る敵艦艇なども攻撃対象に想定する。政府は、国際法が禁じる「先制攻撃」は否定する一方、具体的な被害が生じる前でも敵の攻撃準備が始まった段階などで反撃能力を行使できるとしている。