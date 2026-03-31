グラビアアイドルちとせよしの（26）が31日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。グラビアショットを投稿した。

「グラビア・ザ・テレビジョンさんに撮り下ろしグラビア13P掲載して頂いてます」と報告。「いつも新しい私を引き出してくださるGテレさん、今回の4衣装も見応えたっぷりです しっかり目に焼き付けてください」とつづった。

バストがあふれ出そうな体テカテカ銀色ビキニ水着バックショットや、黒のレザー風レオタードに黒網タイツ姿で胸元のファスナーを降ろして谷間を露出した姿、脚線美を披露した赤いチャイナドレス姿、シルバーのキラキラビキニ水着姿などをアップし「チェキプレ企画もぜひ応募してね」と呼びかけた。

ストーリーズではカラフルなビキニ水着ショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「芸術ですね」「テカテカ凄くいい」「大迫力」「本物ボディ」「天使」などのコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。