3月31日、女優の吉岡里帆が日清「どん兵衛」のCMに4年ぶりに復活することが明らかになった。だが一方で、かつての名コンビの相方だった星野源の “不在” が波紋を広げているーー。

「2022年春をもって、『どん兵衛』のCMキャラクターを星野源さんとともに実質降板となっていた吉岡さんですが、4月24日からテレビ放映されるCM『帰ってきたどんぎつね篇』に登場するそうです」（芸能記者）

4年前までのシリーズでは、白を基調とした愛らしいファッションとキュートなふるまいで視聴者を癒やしてきた “どんぎつね”。しかし、今回は一転、黒いドレスをまとった “大人のどんぎつね” として帰還。ビジュアルの変化も含め、注目度は高まっている。

「星野さんと吉岡さんが降板したあとの『どん兵衛』CMは、アニメ版が展開されたり、実質の “2代目コンビ” として吉高由里子さんと板垣李光人さんが登場したりしていましたから、今回の “原点回帰” には歓迎ムードもあります」（同）

だが、名コンビの片割れである星野の名前はあがっていない。X上では、

《やっぱり結婚しちゃったから無理か》

《星野源さんとセットじゃないとダメだと思うんだけど》

《源ちゃんは…降ろされちゃったのか…いいペアだったのに》

と、復活を喜ぶ声以上に “喪失感” を指摘する声が噴出している。星野をめぐっては、ここ最近、露出の減少も指摘されている。芸能プロ関係者がこう語る。

「アーティスト活動は続けていますが、ドラマ出演などの新情報はなく、10年続いたラジオ『星野源のオールナイトニッポン』も3月31日で終了。ファンからは “無理をしてまた体調を崩すくらいなら、マイペースで” という声もある一方、露出減に寂しさを感じている人も少なくありません」

そんななか、ともに2017年から “どんぎつねコンビ” として親しまれてきた吉岡だけが復活。星野の不在は、より際立つ形となった。

「星野さんは新垣結衣さんとの結婚以降、“家庭優先” ともいわれ、以前より仕事のペースを落としていると見る向きもあります。今回のCMに関しても、本人の意向なのか、日清側の判断なのかは不明ですが、“2人で1セット” というイメージが強かっただけに、どうしても違和感は残るでしょう」（同）

4月以降、「どん兵衛」で吉岡の姿を見るたび、星野ファンをざわつかせそうだ。