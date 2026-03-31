【「全世界“ガンダム”総選挙 2025」最終結果】 3月31日公開

「全世界“ガンダム”総選挙 2025」の最終結果が発表された。

「全世界“ガンダム”総選挙 2025」は、ガンダムシリーズ公式サイト「GUNDAM Official Website」のオープンを記念して開催された企画。投票は2025年10月10日から12月25日まで行なわれ、全世界・10言語からの最終有効投票数は133万票を超えた。

今回その中から全世界ランキングのTOP、および各言語ランキングのTOPに輝いたガンダムたちの新規描き下ろしイラスト全7点も公開された。ランキングの全貌は、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開中の「最終結果発表ムービー」、または「全世界“ガンダム”総選挙 2025」特設サイトで見ることができる。

【【最終結果発表】全世界"ガンダム"総選挙2025】

□「全世界“ガンダム”総選挙 2025」特設サイト

全世界ランキング最終結果

1位：νガンダム

（「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」より）

原画：重田敦司

特殊効果・フィニッシュワーク:脇 顯太耦

美術：小嶋 しず子（アトリエ・ムサ）

※敬称略

第2位：ウイングガンダムゼロ

（「新機動戦記ガンダム W Endless Waltz」より）

第3位：Zガンダム

（「機動戦士Zガンダム」より）

第4位：フリーダムガンダム

（「機動戦士ガンダム SEED」より）

第5位：マイティーストライクフリーダムガンダム

（「機動戦士ガンダム SEED FREEDOM」より）

第6位：∀ガンダム

（「∀ガンダム」より）

第7位：ガンダム F91

（「機動戦士ガンダム F91」より）

第8位：ストライクルージュ

（「機動戦士ガンダム SEED」より）

第9位：ガンダム・バルバトスルプスレクス

（「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」より）

第10位：ガンダム・エアリアル

（「機動戦士ガンダム 水星の魔女」より）

日本語ランキング最終結果

第1位：νガンダム

（「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」より）

第2位：ウイングガンダムゼロ

（「新機動戦記ガンダム W Endless Waltz」より）

第3位：Zガンダム

（「機動戦士Zガンダム」より）

第4位：フリーダムガンダム

（「機動戦士ガンダム SEED」より）

第5位：ストライクルージュ

（「機動戦士ガンダム SEED」より）

第6位：∀ガンダム

（「∀ガンダム」より）

第7位：ガンダム F91

（「機動戦士ガンダム F91」より）

第8位：マイティーストライクフリーダムガンダム

（「機動戦士ガンダム SEED FREEDOM」より）

第9位：赤いガンダム

（「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」より）

第10位：ガンダム・バルバトスルプスレクス

（「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」より）

各言語ランキング TOP

英語ランキング

第1位：ウイングガンダムゼロ（Endless Waltz）

（「新機動戦記ガンダム W Endless Waltz」より）

イラスト：コサカダイキ

※敬称略

簡体字ランキング

第1位：マイティーストライクフリーダムガンダム

（「機動戦士ガンダム SEED FREEDOM」より）

イラスト：TAKA-F

※敬称略

繁体字（香港）ランキング

第1位：νガンダム

（「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」より）

繁体字（台湾）ランキング

第1位：ウイングガンダムゼロ（Endless Waltz）

（「新機動戦記ガンダム W Endless Waltz」より）

タイ語ランキング

第1位：ストライクルージュ

（「機動戦士ガンダム SEED」より）

イラスト：ガス壱

※敬称略

フランス語ランキング

第1位：ガンダム・エアリアル

（「機動戦士ガンダム 水星の魔女」より）

イラスト：UMEGRAFIX

※敬称略

イタリア語ランキング

第1位：ガンダム・バルバトスルプスレクス

（「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」より）

イラスト：Ikuyoan

※敬称略

スペイン語ランキング

第1位：ガンダム F91

（「機動戦士ガンダム F91」より）

イラスト：A’s まりあ

※敬称略

韓国語ランキング

第1位：マイティーストライクフリーダムガンダム

（「機動戦士ガンダム SEED FREEDOM」より）

特別賞

特別賞として全4機のガンダムが発表された。

RX-78-2ガンダムにちなんで、全世界ランキング第78位に輝いたシャイニングガンダム（「機動武闘伝Gガンダム」より）には「RX-78賞」、現在、全国の劇場で公開中の映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の舞台となっている宇宙世紀0105年にちなんで、全世界ランキング第105位に輝いたガンダム AGE-2 ダークハウンド（「機動戦士ガンダム AGE」より）には「マフティー賞」が決定。

また、まもなくガンダムシリーズが47周年となることを記念し、全世界ランキング第47位に輝いた陸戦型ガンダム（「機動戦士ガンダム第08MS小隊」より）には「ガンダム47周年賞」、ネオオランダ代表のモビルファイターで、全世界ランキング第25位に輝いたネーデルガンダム（「機動武闘伝Gガンダム」より）には「ネオオランダ賞」がそれぞれ授与された。

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