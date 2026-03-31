『NEW GROUP』組体操で体感する集団行動の恐怖と衝撃――場面写真一挙解禁
山田杏奈が主演する映画『NEW GROUP』より、組体操をする集団が号令とともに襲いかかる恐怖の場面写真が一挙解禁された。
【写真】学校の廊下に突如現れたのは、組体操をする集団！『NEW GROUP』場面写真
本作は、商業映画監督デビュー作『みなに幸あれ』がスマッシュヒットとなった下津優太監督の劇場公開第2作。組体操という「集団行動」における人間の行動心理の根底を、コミカルかつシリアスにあぶり出すSFサイコエンターテインメントだ。
主演を務めるのは山田杏奈。家族に問題を抱える引っ込み思案な普通の高校生・愛を演じる。愛のクラスメイトであり、海外帰りで日本の学校が重んじる協調性や集団行動に馴染めない転校生・優役には青木柚。さらに、不敵な笑みを浮かべて集団を導く校長をピエール瀧が演じる。
主人公・愛（山田）は、引っ込み思案で自分の意見をうまく主張できない女子高生。海外帰りの転校生・優（青木）は、自分の意見をはっきりと口にするタイプで、日本の学校における集団行動に馴染めずにいた。対照的な2人が過ごす高校生活は、ある出来事をきっかけに一変する。
校庭で一人の生徒が四つんばいになり動かなくなったことを皮切りに、生徒たちが次々と集まり、やがて巨大な人間ピラミッドが形成されていく。集団の同調圧力により愛も取り込まれそうになる中、違和感を抱いていた優は愛を導きながら、やがて集団と対峙していく。さらに、この異常な状況の中、校長（瀧）が両手を広げて「ヤーーー!!」という号令のもと、集団を統率していたことが明らかになる。
また、解禁されたカットには、学校の廊下で組体操の形のまま襲いかかってくるクラスメイトを前に立ち尽くす愛と優、そして逃げ惑う生徒たちの姿や、愛と優もなぜか組体操で応戦する様子が捉えられている。平穏だったはずの学校生活が、校長率いる集団によって徐々に侵食されていく過程と、その中で抗おうとする者たちの葛藤が垣間見える。
人間とは思えない動きで折り重なりながら迫りくる組体操のシーンは圧巻。一糸乱れぬ整然としたフォーメーションは底知れぬ恐怖を感じさせ、集団の異様さを強烈に印象づける。このシーンの組体操は、本作に特別協力した日本体育大学の体操部と下津監督が幾度も話し合いを重ね、“迫りくる恐怖”として作り上げたものだ。狂気と異常さを体現したこのシーンは、これまでにない衝撃的な映画体験となることだろう。
そのほかにも、巨大人間ピラミッドをはじめ、さまざまな組体操が登場する。本作でしか見ることのできない異様な光景の数々にも注目したい。
さらに、ムビチケ前売り券（オンライン）が現在販売中。購入特典は、本編に登場する巨大人間ピラミッドのオリジナルスマホ壁紙となる。
映画『NEW GROUP』は、6月12日より全国公開。
【写真】学校の廊下に突如現れたのは、組体操をする集団！『NEW GROUP』場面写真
本作は、商業映画監督デビュー作『みなに幸あれ』がスマッシュヒットとなった下津優太監督の劇場公開第2作。組体操という「集団行動」における人間の行動心理の根底を、コミカルかつシリアスにあぶり出すSFサイコエンターテインメントだ。
主演を務めるのは山田杏奈。家族に問題を抱える引っ込み思案な普通の高校生・愛を演じる。愛のクラスメイトであり、海外帰りで日本の学校が重んじる協調性や集団行動に馴染めない転校生・優役には青木柚。さらに、不敵な笑みを浮かべて集団を導く校長をピエール瀧が演じる。
校庭で一人の生徒が四つんばいになり動かなくなったことを皮切りに、生徒たちが次々と集まり、やがて巨大な人間ピラミッドが形成されていく。集団の同調圧力により愛も取り込まれそうになる中、違和感を抱いていた優は愛を導きながら、やがて集団と対峙していく。さらに、この異常な状況の中、校長（瀧）が両手を広げて「ヤーーー!!」という号令のもと、集団を統率していたことが明らかになる。
また、解禁されたカットには、学校の廊下で組体操の形のまま襲いかかってくるクラスメイトを前に立ち尽くす愛と優、そして逃げ惑う生徒たちの姿や、愛と優もなぜか組体操で応戦する様子が捉えられている。平穏だったはずの学校生活が、校長率いる集団によって徐々に侵食されていく過程と、その中で抗おうとする者たちの葛藤が垣間見える。
人間とは思えない動きで折り重なりながら迫りくる組体操のシーンは圧巻。一糸乱れぬ整然としたフォーメーションは底知れぬ恐怖を感じさせ、集団の異様さを強烈に印象づける。このシーンの組体操は、本作に特別協力した日本体育大学の体操部と下津監督が幾度も話し合いを重ね、“迫りくる恐怖”として作り上げたものだ。狂気と異常さを体現したこのシーンは、これまでにない衝撃的な映画体験となることだろう。
そのほかにも、巨大人間ピラミッドをはじめ、さまざまな組体操が登場する。本作でしか見ることのできない異様な光景の数々にも注目したい。
さらに、ムビチケ前売り券（オンライン）が現在販売中。購入特典は、本編に登場する巨大人間ピラミッドのオリジナルスマホ壁紙となる。
映画『NEW GROUP』は、6月12日より全国公開。