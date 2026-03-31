SHE’Sが、結成15周年＆メジャーデビュー10周年の第1弾シングル「Good Life」のリリックビデオを公開した。

本楽曲は、ドラマ『ぴーすおぶせーふ』のオープニング曲として書き下ろした作品。リリックビデオには、楽曲リリースを記念して行ったSNSキャンペーン企画で募集した「日常の中で感じるあなたにとって大切な“Good Life”な瞬間を切り取った写真・動画」で構成されている。ファンより多く寄せられた、笑顔、景色、何気ない一瞬でありながらもかけがえのない“Good Life”の瞬間を捉えた写真が、特別な物語を立ち上げ、この季節に彩を添えるあたたかい映像に仕上がっているとのことだ。

https://youtu.be/LFsoYs0LcMU

なおSHE’Sは、4月にビルボードライブ横浜・大阪の公演に加え、メジャーデビュー記念月となる6月には、東京と大阪それぞれのコンセプトテーマを持つ特別公演＜SHE’S 15h Anniversary “She’ll be fine”＞を東京・渋谷クアトロにて、＜SHE’S 15h Anniversary “She’s fine”＞を大阪城音楽堂にて開催する。

◾️日本テレビドラマ『ぴーすおぶせーふ』

毎週火曜 24:59〜放送

※放送時間は変更になる可能性がございます

※放送終了後Hulu/TVerで見逃し配信 ▼出演

基俊介（IMP.）／佐々木美玲／落合モトキ ほか ▼Info

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/pos/

番組公式X：https://x.com/poc_ntv

番組公式Instgram：https://www.instagram.com/poc_ntv/

◾️＜SHE’S in Billboard Live＞ 2026年4月12日（日）神奈川・ビルボードライブ横浜

第1部 open 14:00 / start 15:00

第2部 open 17:00 / start 18:00 2026年4月19日（日）ビルボードライブ大阪

第1部 open 14:00 / start 15:00

第2部 open 17:00 / start 18:00 ▼料金

サービスエリア￥8,900〜 / カジュアルエリア￥8,400〜

※1ドリンク付

※全席チケット型アクリルキーホルダー付き ▼Billboard Live直販

＜横浜＞https://www.billboard-live.com/yokohama/show?event_id=ev-21209

＜大阪＞https://www.billboard-live.com/osaka/show?event_id=ev-21210

◾️＜SHE’S 15h Anniversary＞ ◆＜SHE’S 15h Anniversary “She’ll be fine”＞

2026年6月1日（月）東京・渋谷 CLUB QUATTRO

open18:00 / start18:45 ◆＜SHE’S 15h Anniversary “She’s fine”＞

2026年6月14日（日）大阪城音楽堂

open16:30 / start17:30 ▼チケット

・料金：￥5,500（税込）

・プレイガイド先行：〜4月5日（日）23:59

URL：https://eplus.jp/she-s/