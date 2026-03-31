1着あると助かるーーッ！【グローバルワーク】40・50代が頼れる「2WAYワンピ」

「今朝は服装をあれこれ考える余裕がない……」という日に助かるのが、組み合わせに悩まずとも1枚でコーデが完成するワンピース。そこで今回チェックしたいのが、【グローバルワーク】の「2WAYワンピ」。前後で印象が変わるデザインなので着まわしもしやすく、1着あれば慌ただしい毎朝に頼れる存在として重宝しそうです。

ドット柄とAラインがクラシカルなティアードワンピ

【グローバルワーク】「2WAYドットティアードワンピース」\6,990（税込）

クルーネックとVネック、どちらでも着られる前後2WAY仕様のAラインワンピース。シンプルに着たい日はクルーネック、すっきり見せたい日はVネックと、気分や他のアイテムに合わせて印象を変えられます。さりげないドット柄とティアードデザインが、上品さと華やかさもバランスよく演出。1枚でコーデが完成するのはもちろん、ゆったりシルエットなのでパンツのレイヤードもしやすそうです。

羽織との組み合わせも楽しむキャミワンピ

【グローバルワーク】「2WAYアソートチェックワンピ」\6,990（税込）

こちらはVネックとスクエアネックの2WAY仕様。ポコポコとした表面感で、ナチュラルな雰囲気のチェック柄ワンピースです。キャミワンピなので下には「タンクトップやTシャツ」（公式サイトより）を仕込み、これからの季節は気温に合わせてジャケットやカーディガンを羽織ってみて。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M