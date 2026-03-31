メ～テレ（名古屋テレビ）

4月1日に食品の値上げラッシュが再びやってきます。マヨネーズやカップ麺など身近な商品も対象です。名古屋のスーパーを取材しました。

名古屋市千種区の「サンエース 春岡店」。

「4月からも食品の値上げがあります。そのひとつが、食卓には欠かせないマヨネーズです」（松崎杏香アナウンサー）

帝国データバンクによりますと、4月の食品の値上げは「2798品目」。

1カ月で1000品目を超えるのは、去年10月以来です。

最も多いのはマヨネーズなどの調味料。大手メーカー「味の素」では、マヨネーズの家庭用・業務用ともに、4月1日の納品分から約6%から10%値上げします。

さらに、食用油も値上がりします。

値上げの動きは、イラン情勢を受けた原油価格の上昇で 「コスト増加への警戒感も高まっている」として、今後、再び強まる可能性があると指摘しています。

プラスチック容器の仕入れ価格の上昇が心配に

こちらのスーパーでは、約200品が、値上げの対象となっています。

Q.商品棚が空いているが…

「『値上げする前に少しでも買っておこう』と昨夜も買い求めに来る人がいて、大量に購入していただいた」（宮下さん）

さらに、惣菜や弁当のトレーなど、プラスチック容器の仕入れ価格の上昇が心配されています。そこでこんな工夫を――

「ふた付きのトレーだと、かなり原材料費が高い。店ではラップ対応をして、味を落とさず、値段を上げずに対応できるひとつの策として取り組んでいるところ。値上げばかりしていると、お客さんもガッガリされるので、できる限り対応したいと思っています」（宮下さん）