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ILLITが、4月30日にリリースする4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のトラックリストを公開した。

本作には「It’s Me」をはじめ、「GRWM (Get Ready With Me)」、「paw, paw!」、「Mamihlapinatapai」、「Love, older you」の全5曲が収録される。

タイトル曲である「It’s Me」は、初デートの後、好きな相手との関係の定義が分からず悩んでいる時に「君の推しは、まさに私だ！」と大胆に宣言する曲。また本楽曲には、シンガーソングライター・youraとThe Deepが作詞に参加している。

アルバム全編を通して、同世代の関心事や情緒が色濃く投影されているとのこと。例えば、ありのままの姿で本音を分かち合う親密な瞬間を描いた「GRWM (Get Ready With Me)」、愛するペットへの切ない愛情を込めた「paw, paw!」などがリスナーの共感を誘う作品に仕上がっているという。特に「paw, paw!」は、メンバー・IROHAがデビュー後初めて作詞に参加し、自身の経験をもとに等身大の言葉を綴った。さらに、HYBEのパン・シヒョク議長（“hitman” bang）も制作に加わり、繊細な感情の起伏を作り上げている。

また、現代の若者たちへILLITが贈る楽曲「Mamihlapinatapai」、辛くて諦めたくなった過去の自分に宛てた手紙のような楽曲「Love, older you」がアルバムを豊かに彩る。特に「Love, older you」は5人のメンバーの実際の物語をベースにしているとのことだ。

◾️4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』

韓国発売日：2026年4月30日（木）

日本お届け日：2026年5月5日（火・祝）予定

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



＜予約サイト＞

▼ILLIT Weverse Shop

https://go.weverse.io/qt3S/nmlfdvk7

▼UNIVERSAL MUSIC STORE

https://umusic.jp/kHvJztLC

▼HMV

https://www.hmv.co.jp/news/article/260324172/

▼タワーレコード

https://tower.jp/article/feature_item/2026/03/31/1001

▼TSUTAYA RECORDS

店頭のみ販売いたします。

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▼Amazon.co.jp

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▼形態・販売価格

『MAMIHLAPINATAPAI』

全3形態 ([GRWM Ver.] / [IT’S ME Ver.] / [FREE RIDER Ver.])

3,300円（税込）



『MAMIHLAPINATAPAI』 (PAW PAW ver.)

全5形態

2,530円（税込）



『MAMIHLAPINATAPAI』 (Weverse Albums ver.)

全1形態

1,870円（税込）



『MAMIHLAPINATAPAI』3形態セット

9,900円（税込）



『MAMIHLAPINATAPAI』(PAW PAW ver.) 5形態セット

12,650円（税込）

◾️日本3rdデジタルシングル「Bubee」

2026年4月6日（月）0時 配信リリース ▼TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』

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