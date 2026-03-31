インスタグラムで発表

カーリング女子で2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪で銀メダルを獲得したロコ・ソラーレの吉田知那美が31日、インスタグラムを更新。「3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と報告すると、海外にも衝撃が広がった。

吉田知は2014年ソチ五輪後にロコ・ソラーレに加入。平昌、北京で2大会連続メダルを獲得。サードとして活躍し、明るいキャラクターでロコ劇場の中心にいた。

藤澤五月、鈴木夕湖、妹の夕梨花にも「応援しています」などとメッセージを送り、「50歳での再集結まで、しばしお別れです。みんなシニアでの世界一のために膝肘腰の怪我にだけ気をつけてね」ともつづった。

電撃の退団発表で海外にも衝撃が広がった。世界最高峰のツアー大会「グランドスラム・オブ・カーリング」は公式サイトを更新。「チナミ・ヨシダが11シーズンを過ごしたチーム・フジサワを退団」と題した記事を掲載。「サツキ・フジサワが率いるチームにとって、一つの時代の終わりを告げる出来事となった」などと伝えた。X上の海外ファンも驚きを隠せない。

「今夜、カーリングファンたちは失意に暮れることになりそう」

「これは悲しいニュースだ。私はいつも彼女たちを見るのを楽しみにしていた。それにみんなを思いやる姿勢が本当に好きだった。素晴らしい人柄だった！」

「これは本当にショック。一番大好きなチームだったのに。見ていて本当に楽しかった。だからこそ、銅メダルを獲得して有終の美を飾れなかったのは、本当に悔やまれる」

「シニア世界選手権での再結成という言葉が、もう頭から離れない（泣）」

吉田知はロコでのラスト大会となった世界選手権は4位。4月6日からはプロリーグ「ロックリーグ」に参戦する。



（THE ANSWER編集部）