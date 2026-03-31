先天性疾患による低身長というハンディキャップを持ちながらも、大人びた明るいキャラクターが人気のりおなちゃん。リハビリのおかげで座位が安定してきたという姿を公開し、注目が集まっている。

【映像】座ってダンスするりおなちゃん（動画あり）

2022年5月に受けた背骨の手術の影響で胸から下がまひし、歩けなくなってしまったりおなちゃん。母親が更新しているInstagramでリハビリに励む様子を発信しており、2025年9月15日の更新では1人で膝立ちができるようになったという動画をアップ。「動画見て秒でうれし泣きしたよー」「歩ける事を祈ってます!というか、歩けるはずです!!!」などのコメントが寄せられ話題になっていた。

リハビリで座位が安定しダンス披露

2026年3月30日の更新では、「実は先週から、めちゃめちゃ座位が安定しまくってます…！娘は胸から下がまひしているのですが、3年間の治療とリハビリの甲斐あって、少しの間なら両手を離した状態でも座れる状態になっていました。」「『やばい！ママ！TikTokのずっと踊りたかったやつ出来る！』と大興奮で毎日踊り狂っています。髪を結ぶのもやってみたいけど、実はTikTokはもっともっと撮りたかったらしい。こうして忘れてしまってた（もしくは夢見ないようにしていた）本当はやりたいことを、娘が思い出せたのがうれしい。ダンスがまた良いリハビリになっているのか、どんどん安定してきてる気がします。体幹がもっともっとしっかりしたら、きっと足を動かす一歩へもつながるはず！引き続き頑張るぞー！」と、軽やかに踊るりおなちゃんの姿も披露している。

この投稿には「胸から下がまひしてるとは思えないくらい普通に座ってる！」「姿勢もすごく良くて、ほんとにリハビリ頑張ってる成果だね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）