テレビ朝日の堂真理子アナウンサー（４４）が３０日、今春、長男が中学校を、長女が小学校を卒業したことを報告した。

ＳＮＳで「この３月は、子供達もそれぞれの場所からの『卒業』でした」と書き出し、息子については「３年間打ち込んだ中学野球部も卒部しましたが、引き続き大好きな野球を続けるそうです」と伝えた。

自身は４月から「土曜日と日曜日の『ＡＮＮスーパーＪチャンネル』を担当することになりました。これまで皆さんが築いてきた番組をしっかりと引き継げるよう、精一杯務めます」と説明している。

堂アナが制服のような控えめなセットアップに身を包んだ息子の卒業式での写真や、野球のユニホーム姿の息子との２ショットを添えており、「そんなに大きな子供いるのですね、めちゃめちゃ最上級に可愛いすぎます」「大きくなられましたね」「なぜ年とらないの？」「堂ちゃんの大学卒業かと ２０代でしょ！！」「こんなに可愛いママいる！？」「こんな可愛いお母さん。羨ましい」など大きな反響を呼んでいる。

堂アナは、父親の仕事の関係で、１３歳から５年間、スイスで暮らし、青山学院大学文学部英米文学科卒。２００４年４月、入社と当時に「ミュージックステーション」のサブ司会に大抜擢され、注目を集めた。