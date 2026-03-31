全国的に春の嵐となった31日。枕崎市では、17棟のビニールハウスが倒壊するなどの被害が出ました。気象台は突風が吹いた可能性があるとみて、原因を調べています。



骨組みがゆがみ、潰れてしまったビニールハウス。風に飛ばされたのでしょうか、地面にはこれから旬を迎えるソラマメが。木も根元から折れてしまっています。



突風と見られる被害があったのは枕崎市。午前2時すぎに最大瞬間風速20.7メートルを観測し、これらの被害も未明に発生したと見られています。市によりますと、白沢西町とあけぼの町で計17棟のビニールハウスが倒壊し、屋根がはがれるなどの被害も。ケガ人はいませんでした。





（農家）「がっくりだな。（生育が）だいぶ遅れると思う」（農家）「これから大きくなっていくのを楽しみにしていた。そしたら一晩でこんなでしょ」31日午後には、鹿児島地方気象台の職員が現地を訪れ、被害状況の確認や原因の調査を行いました。（鹿児島地方気象台・高田朋尚調査官）「突風と思われる被害。季節の変わり目で。雨雲が発達したり積乱雲の通過でこういった現象が起こりやすい。必ずしもここだけではないので、どこでも起こってもおかしくない」4月1日に詳しい結果を発表するということです。4月1日も大気の状態が非常に不安定となる見込みで、種子島・屋久島地方と奄美地方は、竜巻などの激しい突風や激しい雨に注意が必要です。