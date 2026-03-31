市街地での火災が相次いでいます。



3月31日未明、見附市の中心部で割烹料理店など6棟を焼く火事がありました。また、新潟市秋葉区ではけさ早く店舗兼住宅1棟を焼く火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。



午前1時半すぎ、見附市新町1丁目の割烹「角屋」から火が出ていると通行人から消防に通報がありました。

現場は見附市中心部の商店や住宅が密集している地域。火は隣接した建物に次々に燃え移りました。



■近所の人

「そばに寄れない。一気に(燃えた)バタバタという感じ。」



約13時間後に鎮火しましたが、火元を含む少なくとも5棟が全焼しました。また消火活動中の消防隊員が軽いけがをしています。



新潟市秋葉区では午前7時半前、JR新津駅近くにある3階建ての店舗兼住宅から出火。約5時間後の正午すぎに消し止められましたが、建物の3階から男女2人の遺体が見つかりました。建物は1階がスナック、2階と3階が住居になっていて、平山順子さんと長男、次男の3人が暮らしていますが、火事のあと、平山さんと次男と連絡が取れていません。



警察は、遺体の身元の確認を進めるとともに、火事の原因を詳しく調べています。