「目黒川に普通にいるのやばいから」EXILE メンバー、仕事終わりの夜桜ショットに驚きの声「元気すぎる」
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのNAOTOさんは3月30日、自身のInstagramを更新。テレビ出演後に寄った夜桜ショットを披露しました。
【写真】NAOTOの夜桜ショット
1枚目は満開の夜桜を背景にしたソロショットで、赤いパーカーにカーキのモッズコート、メガネとキャップを合わせたおしゃれな私服を披露。4、5枚目は同番組のバックステージショットで、黒を基調としたスタイリッシュなステージ衣装を披露しています。
ファンからは、「NAOTOさんとってもカッコ良くて存在感すごかったです」「桜に負けないぐらい輝いてる」「黒のお衣装素敵です」「お仕事終わりに中目の桜！？ 元気すぎる」「桜も霞むいい男だよ！」「桜となおちゃん絵になるね」「目黒川に普通にいるのやばいから」「ビジュ最高！」と絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】NAOTOの夜桜ショット
「桜に負けないぐらい輝いてる」NAOTOさんは「CDTVありがとうございました」「終わりで満開の目黒川へ」とつづり、5枚の写真を投稿。同日に放送された『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間スペシャル（TBS系）に出演後、目黒川の夜桜を見に行ったようです。
ファンからは、「NAOTOさんとってもカッコ良くて存在感すごかったです」「桜に負けないぐらい輝いてる」「黒のお衣装素敵です」「お仕事終わりに中目の桜！？ 元気すぎる」「桜も霞むいい男だよ！」「桜となおちゃん絵になるね」「目黒川に普通にいるのやばいから」「ビジュ最高！」と絶賛の声が集まりました。
“ソロ武道館”ショットを披露自身のInstagramで仕事のオフショットなどをたびたび公開しているNAOTOさん。13日の投稿では「ソロで武道館という新たな一歩目」とつづり、“ソロ武道館”ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)