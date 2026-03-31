子どもの数が減っていることを受け、石川県輪島市は新年度から小中学校を4校に再編します。

150年の歴史に幕を下ろす河井小学校では閉校イベントが開かれ、卒業生が懐かしの学び舎との別れを惜しんでいました。

久々江龍飛フィールドキャスター「ボード一面に飾られた写真の数々。卒業アルバムのように思い出の写真がずらりと並んでいます。」

校舎が取り壊され、現在は体育館だけが残る輪島市の河井小学校。

地震で児童数がおよそ4割減少し、1日から6つの小学校が統合した輪島小学校に生まれ変わります。

卒業生「体育館だけ残って・・・」

30日からの2日間、閉校イベントが開かれ卒業生や住民などおよそ450人が参加しました。

卒業生「校舎がもうあれだけ…もう全部ないんやと思って」「ないないない」「びっくりしたもん」「体育館だけ残って…これもどうなるかわからんて」

卒業生「正直さみしいですよね。母校がもう残りこれが最後なので。家もなくなっているから帰ってきても帰る場所がないっていう」

会場に並べられたのは地元の写真館や学校で保管されていた3000枚以上の写真。

思い出話にも花が咲きます。

卒業生たちのやり取り「トランペットやった！？」「トランペットやったよ」「鼓笛隊？」「鼓笛やよね」「みんなで練習1年くらいかけて町のお祭りを練り歩くみたいな」「幼いね」「恥ずかし…」

給食には、大人気メニューだった「揚げパン」

河井小伝統の鼓笛隊。市のパレードで披露した演奏は今も体に染みついているようで…

卒業生「懐かしい…（Q重たいですか？）結構重たい。これで街中、輪島じゅう歩くので、結構大変でした、これ担ぐの。」

そして会場に届けられたのは…

「揚げパン来ました〜」

「おお〜揚げパン！」

給食で大人気メニューだった揚げパン。ココアがまぶされたおなじみの味を地元のパン屋が特別に用意しました。

卒業生「給食の人気ナンバーワンだった」

久々江龍飛フィールドキャスター「普通って砂糖だったりとかきな粉だったりとか…」

卒業生「当たり前にあったんですけどほか（の地域）はちがうんですか？みんな口の周り真っ黒にして食べてたんですけど…」「みんな泥棒みたいな顔で食べてました」

子どもたちも夢中でかぶりつき、口の周りが真っ黒に！

子ども「（Qおいしいですか？）うん！（どこがおいしい？）う〜ん…ココア！」

4月1日からは輪島小学校として仮設校舎で再スタート

最後には全員で伝統の校歌を合唱。

150年の歴史に幕を下ろす河井小学校。

4月からは輪島小学校として仮設校舎で再スタートし、2028年の秋に新しい校舎に移ります。

輪島青年会議所前理事長・谷内勇大さん「何かが終われば何かが始まるということで、ポジティブに、これからの輪島小学校で子供たちがまた新しい歴史や思い出というのをたくさん作ってもらえればと思う」