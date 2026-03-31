UCC上島珈琲（以下、UCC）とセブン−イレブン・ジャパンは、新しいおいしさを引き出し、かつ焙煎時にCO2を排出せず、脱炭素にも貢献する“水素焙煎コーヒー”を使用した「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー アイス R」を新たに共同開発し、4月7日から全国のセブン−イレブン店舗で順次発売する。

UCCグループは「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」をパーパスに掲げ、コーヒーの新たな可能性を追求し、今までにないコーヒーの価値創造にチャレンジしている。また、UCCサステナビリティ指針を制定し、「2040年までにカーボンニュートラルの実現」に向けた取り組みのひとつとして、おいしいコーヒーを消費者に届ける上で欠かせない、生豆を炒ることで酸味や苦味などコーヒー特有の風味を引き出すプロセス「焙煎」工程に着目し、焙煎時にCO2を排出しない水素焙煎の取り組みに挑戦している。昨年4月には大型水素焙煎機「HydroMaster／ハイドロマスター」において“水素焙煎コーヒー”の量産を世界で初めて開始し（大型水素焙煎機での水素焙煎コーヒーの量産を世界で初めて開始 UCC調べ 水素熱源に対応するかたちで焙煎機そのものを独自に設計・開発し、継続的に水素焙煎コーヒーを生産・販売 年間キャパシティ3000トン以上を大型焙煎機と定義）、まもなく1年を迎える。



「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー ホット」

「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー」の共同開発においては、このような焙煎技術を活かし、コーヒーを普段飲まない人、コーヒーの苦味に苦手意識のある人にも楽しんでもらえるような、新しいコーヒーの味わいの実現を目指した。水素焙煎の特性であるきめ細やかな温度調整、温度調整幅が従来熱源に比べて広く、低い温度帯でも安定的に火力を調整可能であることを活かして、弱火も使ってじっくりと焙煎し、雑味が少なく、澄んでいながらも飲みごたえがある味と、フルーティーでまろやかな酸味を引き出し、昨年10月に「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー ホット」の発売に至った。

今回暖かくなる季節に合わせ、新たなラインアップとして、アイスコーヒーが仲間入りする。



「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー アイス R」

「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー ホット」の華やかな香りやフルーティーな酸味はそのままに、アイスコーヒーとしても最後まで満足してもらえる味わいを追求した。水素焙煎の特性であるきめ細やかな温度調整によって、雑味が少なくすっきりとしたクリアな味わいと飲みごたえのあるコクを両立。さらにキレの良さ、爽やかな“澄んだ後味”がより際立っている。飲み始めから飲み終わりまで心地よく楽しめ、これからの季節にぴったりの、ゴクゴク飲みやすいアイスコーヒーになっている。なお、「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー ホット」に続き、アイスコーヒーも、UCCコーヒーアカデミー専任講師・土井克朗氏が味覚監修に携わった。

「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー」は、コーヒーを普段飲んでいない人にも、また普段から飲んでいる人にも、飲みやすく、新しいおいしさの提案として、セブン−イレブン・ジャパンとUCCで共同開発したもの。セブンカフェから新しいコーヒーのおいしさの価値を提供するにあたり、おいしい、しかも環境にいい、水素焙煎の技術を活用した。

一般的なコーヒー焙煎の熱源には、天然ガスが使用されている。水素を熱源にした水素焙煎コーヒーは、焙煎工程でCO2を一切排出しないという脱炭素に貢献する環境面の良さがあるのはもちろんだが、天然ガスに比べて火力の温度調整幅が広く、特に弱火の安定燃焼を保つことができる。このような水素が持つ特性と、温度コントロールや味覚形成に関する知見といったUCCがこれまで培ってきた焙煎ノウハウとを組み合わせることで、コーヒー豆本来の香りや甘味、酸味などを最大限に引き出し、従来の焙煎方法では味わえなかった多彩な味覚形成が可能となり、新しいコーヒーの魅力を引き出すことが可能だという。

“おいしい、しかも環境にいい。”水素焙煎技術によって〈おいしさ×サステナブル〉へ進化し、未来をつくるコーヒーとして進化した「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー」を、ぜひ楽しんでほしい考え。

［小売価格］156円（税別）

［発売日］4月7日（火）

UCC上島珈琲＝https://www.ucc.co.jp