プラスは、生地の美しい表情に着目したブランド「FABFAB（ファブファブ）」から、筆記具を眺めるためのペンケース「FABFAB ペンケース ダブルルームタイプ」を4月7日にプラスダイレクトショップおよびAmazonで販売を開始する。

同製品は、近年男子中高生の間で人気を集めている高級シャープペンをコレクションとして楽しむためのペンケースとして生まれた。上下2段構造を採用し、1段目に4本分のペンホルダーを設置。折りたたみ式のフラップを斜めに立たせることでディスプレイのように演出し、お気に入りのコレクションをいつでも眺めながら使うことができる。

さらに2段目にはメッシュポケットとマチ付きの大容量収納部を備え、はさみや消しゴムなど学校で必要な文房具をまとめて収納可能。趣味と実用性を両方ともかなえてくれるペンケースは、ペンをコレクションし始めた男子学生はもちろん、筆記具好きな大人の人にもおすすめだとか。



「FABFAB ペンケース ダブルルームタイプ」

カラーは、ブラック、グレー、ブラック×オレンジ、グレー×ターコイズの4種類となる。

主な製品特長として、1段目のペン用収納部は、内側の素材にヌバック調合皮を使用し、独特の風合いが筆記具をおしゃれに引き立て、ペンを傷から守る。折りたたみ式のフラップを立たせることで、4本分のペンを美しく並べて楽しめる。また、ケース上下には厚みのある芯材を採用。大切なペンをしっかり保護し、持ち歩きの際も安心だという。

［小売価格］2970円（税込）

［発売日］4月7日（火）

プラス＝https://www.plus.co.jp