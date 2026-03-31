

「明星 Asian Hot 韓国チャンポン」

明星食品は、カップめん「明星 Asian Hot 韓国チャンポン」を、4月13日から発売する。

アジアの人気麺メニューを取りそろえ、辛さとトレンドを楽しめるシリーズ「Asian Hot（アジアンホット）」から、第2弾となる「韓国チャンポン」を発売する。

韓国チャンポンは、日本のチャンポンとは異なり、大量の唐辛子を使用した真っ赤なスープが特徴。韓国式の中華料理として、韓国で古くから愛されるソウルフードであり、韓国ドラマなどでもたびたび登場することから、食べてみたいと思っていた人も多いのでは。そんなトレンドの味である「明星 Asian Hot 韓国チャンポン」は、チキンとポークをベースに、イカ・魚醤・蝦醤（シャージャン）の海鮮の旨みと唐辛子の辛みを効かせ、貝やタコの風味、野菜を炒めたような香ばしさのある特製辛味調味油で仕上げるスープに、キャベツ・イカ・カニカマ・キクラゲという彩りのよい4種の具材を使用している。麺はスープによく合う明星独自のノンフライ麺になっている。

韓国のソウルフードでもありトレンドの味わいでもある、真っ赤なスープが特徴の「明星 Asian Hot 韓国チャンポン」をぜひ試してみてほしい考え。

商品特長は、もちもちとした食感で食べ応えのあるノンフライ麺。チキンとポークをベースに、イカ、魚醤、蝦醤の海鮮の旨み、唐辛子の辛みが効いた真っ赤なスープとなっている。別添は、貝やタコの風味、野菜を炒めたような香ばしさのある「特製辛味調味油」。具材は、キャベツ、イカ、カニカマ、キクラゲ。

［小売価格］278円（税別）

［発売日］4月13日（月）

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp