森永乳業は、ロングセラーブランド「ピノ」シリーズから、ポケットモンスター（以下、ポケモン）のポケモンたちが登場する「ピノ （ポケモンパッケージ）」を4月上旬より順次、「ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）」を4月中旬から順次、「ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」を4月20日から、数量限定発売する。

「ピノ」は、チョコとアイスの絶妙なバランスのおいしさが楽しめ、ひとつぶ食べると笑顔になれるひとくちアイスのロングセラーブランド。1976年の発売以来たくさんの消費者から支持され、10月に発売50周年を迎える。

ブランドの大きな節目を盛り上げるべく、ピノ同様世代を超えてたくさんの人から愛され、今年発売30周年を迎えた人気ポケモンが登場するパッケージを発売する。

ポケモンパッケージは、「ピノ」、「ピノ チョコアソート」、「ピノ シーズンアソート」の3商品で展開する。30年間にわたり大ヒットを続けてきた9地方のポケモン達が地方別にパッケージに登場するので、親子をはじめ世代を超えて長く愛されてきたポケモンシリーズの歴史をたどることができる。

「ピノ（ポケモンパッケージ）」では、3地方のポケモンが登場する通常パッケージ3種類に加え、ピカチュウとディグダがデザインされたレアパッケージ2種類を展開。合計5種類のパッケージを楽しめる。



左から：「ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）」「ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」

また、「ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）」と「ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」でも、3地方のポケモンが登場するパッケージをそれぞれ3種類展開し、お気に入りのパッケージを見つける楽しさを提供する。

「ピノ （ポケモンパッケージ）」は、計5種類のパッケージの内側には絵探しで遊べる仕掛けがあり、ピノを食べ終わった後もトレイを取り出して楽しめる内容になっている。さらに、昨年に続き、全10種類のポケモンデザインに加えて、幻のポケモン・ミュウのデザインが入ったポケモンオリジナルピック（通常デザインのピックが入っている場合がある）や、3種類のレア刻印が入ったトレイなど、ワクワクする仕掛けを多数用意している。

アソートタイプでは、個包装にポケモンのシルエットが印刷されており、全27種類のポケモンによるシルエットクイズを楽しめる。さらに、アソートタイプ恒例の企画として、2箱を使って遊べるパッケージクラフト「ピノガチャ」（対象のアソートパッケージ2箱を使って個包装ピノ専用のガチャがつくれるクラフト。チョコアソート1箱とシーズンアソート1箱でもつくれる）を昨年に続き採用。6粒タイプとは異なる、アソートタイプならではのワクワクする仕掛けを提供する。さらに、「ピノ（ポケモンパッケージ）」の裏面パッケージで作れるモンスターボール（レアパッケージは対象外）を使って「ピノガチャ」に入れて遊ぶこともできる。フレーバーは、チョコアソートがバニラ・アーモンド・チョコの3種類、シーズンアソートがバニラ・ストロベリー・チョコミントの3種類となる。特にチョコミントは6粒入りで人気の高いフレーバーで、アソートタイプでは今回“初”の採用となる。

さまざまな仕掛けで「ピノ」が持つワクワク感や楽しさを届ける。ぜひ家族や友人と一緒に楽しんでほしい考え。

「ピノ （ポケモンパッケージ）」は、世代を超えて人気のポケモンを3地方ごとにデザインした通常パッケージ3種類（各地方の最初のパートナーポケモンとピカチュウや各地方のポケモンたち）＋レアパッケージ2種類（ピカチュウデザイン、ディグダデザイン）を数量限定で展開する。コクのあるバニラアイスクリームを、口どけの良いセミスイートチョコでコーティングしたひとくちアイスになっている。ポケモンオリジナルピックが入っている（ポケモンデザイン全10種類＋幻のポケモン・ミュウのデザイン）。ピノガチャにも入れて楽しめるモンスターボールのパッケージクラフト付き。

「ピノ チョコアソート・シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」は、世代を超えて人気のポケモンを3地方ごとにデザインしたパッケージ3種類を数量限定で展開する。チョコアソートは、バニラ（7粒）・アーモンド（7粒）・チョコ（7粒）の3種類の味を詰め合わせた。シーズンアソートは、バニラ（7粒）・ストロベリー（7粒）に加え、アソートタイプでは“史上初”のチョコミント（7粒）の3種類の味を詰め合わせた。1粒ずつ個包装された小袋タイプで、全27種類のポケモンがシルエットで登場。クイズ形式で楽しめる。2箱を使って遊べるパッケージクラフト「ピノガチャ」を作ることができ、モンスターボールデザインのハンドルをまわすとポケモンシルエットデザインの個包装ピノが出てくる。

［小売価格］

ピノ （ポケモンパッケージ）：180円

ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）：650円

ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）：650円

（すべて税別）

［発売日］

ピノ （ポケモンパッケージ：4月上旬から順次

ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）：4月中旬から順次

ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）：4月20日（月）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp