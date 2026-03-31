スポーツ用品販売のアルペンは、従来の小売業の枠組みを超え、新ブランド「ALPEN RUN」を設立し、ランという体験とコミュニティを提供する。ブランドのフィロソフィーを映し出す最初の拠点として4月24日、新国立競技場に隣接する都立明治公園内に「ALPEN RUN MEIJI PARK」をオープンする。

ALPEN RUNは、ランニング用品を販売する単なる店舗ではなく、ランという体験とコミュニティを提供する。3つの要素がシームレスに連動し、日常に新しいランをもたらす。

RUN COMMUNITY（コミュニティ）では、仲間と走り、喜びを分かち合う。ラン文化の広がりを、身近に感じてもらえるコミュニティを構築する。

RUN HUB（ストア）では、ランナーが生まれ、集まり、成長する。誰もが自然と足を運びたくなるような、日々の走りに寄り添う拠点になる。

RUN ITEM（プロダクト）では、ランナーを支え、つながりを広げる存在。プロダクトはRUN HUBで生まれる体験を日常へと持ち帰り、また自分にとってのランを知ることができる。

EXPERIENCE（体験）として、緻密な足型計測やシューズフィッティング、試走会を通じ、自分のランが見つかる体験を提供する。

COMMUNITY（つながり）として、連日開催される様々なテーマのグループランやイベントを通じ、ランから生まれるつながりを提供する。

EXPERTISE（深化）として、専門スタッフによるパフォーマンス提案や、隣接するTOTOPAと連携したリカバリー体験によって、ランの質を提供する。

スタッフ自らもコミュニティの一員として共に走り、語り合うことで、都立明治公園を拠点とした心地よいコミュニティを広げていく。

［店舗概要］

店舗名：ALPEN RUN MEIJI PARK

所在地：東京都新宿区霞ヶ丘町5−7 都立明治公園C棟

アクセス：都営大江戸線「国立競技場駅」徒歩9分、東京メトロ銀座線「外苑前駅」徒歩9分

オープン日：4月24日（金）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp