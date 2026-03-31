

「キリン 世界のKitchenから ライムソルト」

キリンビバレッジは、太陽の国メキシコの台所の知恵から、ライムと塩のおいしい組み合わせをヒントにした熱中症対策飲料（「熱中症対策」表示ガイドラインの適用条件（少なくとも、飲料100ml あたり食塩相当量0.1〜0.2gを含む）を満たしている）「キリン 世界のKitchenから ライムソルト」を4月21日から、数量限定で発売する。

昨年夏（6〜8月）の日本の平均気温は、1898年の統計開始以降、2023年および2024年を上回り最も高い値となった（国土交通省 気象庁 日本の夏（6〜8月）平均気温偏差の経年変化（1898〜2025年））。また、昨年5月から9月の全国の熱中症による救急搬送人員は10万510人と過去最多（総務省 消防庁（報道発表資料））となり、熱中症対策の必要性は益々高まっている。

同社は、2011年の「キリン 世界のKitchenから ソルティライチ」の発売当時から、塩分・水分補給ができる商品として、継続した熱中症対策の啓発を行っている。暑さが続く中でも「夏を楽しみたい」という消費者の想いに寄り添う熱中症対策を提案し、「キリン 世界のKitchenから」シリーズの昨年の販売数量は前年比約106％（2025年1月〜2025年12月当社出荷数量に基づく（前年同期比））と好調だった。さらに昨年5月には「キリン 世界のKitchenから ライムソルト」を数量限定発売し、「おいしい熱中症対策飲料」として支持を得た。

今年も引き続き全国的に気温は平均に比べて高いことが予想されている（気象庁ホームページ）。同社は、暑い季節でも飲みやすい、すっきり爽やかな味わいで好評を得ている「キリン 世界のKitchenから ライムソルト」を、今年も全国で発売し、消費者がおいしく熱中症対策をしながら、安心して元気に楽しく過ごせる夏を応援していく考え。

「世界のKitchenから」ブランドは、消費者の心と体を、深く、優しく満たし続ける商品を、引き続き展開していく。

中味については、摘みたてライムと岩塩を使用。ライムの爽やかな香りとジューシーな味わいに、岩塩のまろやかな塩味を加えることで、暑い季節にぴったりな後味がすっきりと爽快に楽しめる味覚になっている。

パッケージについては、太陽の国メキシコの明るく元気なイメージを全体で表現した。ライムを思わせる爽やかな緑を基調にした、透明感のある涼やかなデザインに加え、塩分・水分補給を訴求している。

「世界のKitchenから」ブランドは、世界の家庭で出会った“おいしい知恵や工夫”から新しいおいしさを生み出してきたブランドで、2007年以降さまざまな商品を届けている。

［小売価格］203円（税別）

［発売日］4月21日（火）

キリンビバレッジ＝https://www.kirin.co.jp/softdrink