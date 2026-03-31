森永製菓は、丸い一口サイズのビスケットに、チョコクリームを入れ、お菓子の表面にディズニーキャラクターを印刷した「パックンチョ」から、原作デビュー100周年を迎える「プーさんと仲間たち」デザインの「パックンチョ」を4月下旬から順次発売する。お菓子の表面のプリントも期間限定で「プーさんと仲間たち」の絵柄になっており、全72種類で好きなキャラクターを探して楽しめる。今だけの限定デザイン商品の発売で、消費者に笑顔を届けていく。



「パックンチョ＜イチゴ＞」

デザインは、「パックンチョ＜チョコ＞」全4種、「パックンチョ＜イチゴ＞」全4種で、パッケージ裏面は切り取ってコレクションできる絵本カード付（チョコ4種類、イチゴ4種類、全8種類）になっている。また、ピグレットが描いたプーさんの絵がレア柄として登場する。



パッケージ裏面は切り取ってコレクションできる絵本カード付

「パックンチョ」は、子どもに好まれるビスケットを開発すべく試行錯誤を重ねた末に誕生した。丸くて一口サイズのビスケットにチョコクリームを入れ、お菓子の表面にディズニーキャラクターをプリントすることを思いつき、「パックンチョ」が生まれた。東京ディズニーランドの開園日と同じ1983年4月15日に新発売し、翌年には＜イチゴ＞味を加え、子どもはもとより、幅広い消費者に支持されている。

［発売日］4月下旬

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp