すかいらーくレストランツが運営する「しゃぶ葉」では、スペイン産の豚肉（豚バラ肉を含む）の輸入一時停止に伴い、品質を維持した「豚バラ」の安定供給が困難となったため、豚バラの提供を休止する。

変更後は、アメリカ合衆国産の「豚ロース」を提供する。「豚ロース」は、きめ細やかな赤身と脂身のバランスが良く、やわらかい食感と甘みのある上品な味わいが特長の部位。消費者に満足してもらえるよう品質を重視し、自信をもって提供できるものを厳選した。また、コース価格は据え置きで提供する。なお、ランチコースを含む全コースの「豚バラ」を「豚ロース」で提供する。

豚肉メニュー内容変更開始日は店舗によって異なる。ランチコースを含む全コースの「豚バラ」を「豚ロース」で提供する。上品な味わいの「豚ロース」を価格据え置きで楽しめる。各ディナーにはつくねが付く。

［小売価格］

豚2種しゃぶしゃぶ食べ放題コース

平日ランチ16時まで時間無制限（14:40以降の注文は80分時間制限）：1869円

小学生は全コース：1099円

幼児は無料

（すべて税込）

しゃぶ葉＝https://www.skylark.co.jp/syabuyo