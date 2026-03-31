岸井ゆきの（34）が31日、東京・新宿バルト9で行われた主演の日本・台湾合作映画「SINSIN AND THE MOUSE」（真壁幸紀監督、6月26日公開）の、アジア初上映となるプレミア上映会に、ダブル主演の台湾の俳優ツェン・ジンホア（28）と登壇した。日本語での芝居に初挑戦したツェンを、岸井は「かわいい」と、満面の笑みで評した。

「SINSIN AND THE MOUSE」は、、吉本ばなな氏の短編小説集「ミトンとふびん」（新潮社刊）に収められた同名の1編を映画化。最愛の母を失った、ちづみが旅先の台北でシンシンという男性に出会い、喪失感の中で再生していく姿を描いた物語。シンシンを演じたツェンは、25年に公開された映画「我家的事（原題）」で、第62回金馬奨で最優秀助演男優賞を受賞した今、最も注目すべき次世代を担う台湾の若手俳優だ。

ちづみを演じた岸井は「ちづみとお母さんは一緒になっている感じ。絡み合っている。自分の存在もそぎ落とした感覚になったのかなと…そこから旅を始めようと大事にしました」と役作りを語った。ツェンは「シンシンは誠実。過去の傷を癒やす出口を見つける物語。触れたことのない言語で演じるのは挑戦。不思議な気持ちです」と語った。

2人は、台湾で行った撮影から2年ぶりに再会した。岸井は「何も変わっていない…2年も時間、たったっけ？ と。感じない。自然に再会できました」と笑顔。ツェンは「本当にたくさんの思い出があり、目に浮かぶよう.撮影が終わり、抱き合ったシーンを覚えています。日本に来る途中で身ケアしたほど。すばらしいご縁をいただいた」と振り返った。

さらに、岸井は「日本語のセリフを使って作文するのが得意なんですよ。状況に合った日本語を使ってくれる。雨が降ったら『雨を待ちましょう』というセリフを言ってくれる」とツェンとの撮影中の、コミュニケーションの一端を明かした。その上で「私が大好きなシーンで、カットされてしまったんですけど、洋服を合わせるシーンの『いいよ』というセリフでコミュニケーションを取ったのが、かわいくて。『いいよ』と言うのは、違う（良くない）意味もある。ジンホアが言うと、100％の意味でグッド」と続けた。

ツェンは「『いいよ』と『いいね』の違いが分かっていない。初日に間違って、ちづみを『ねずみ』と言っちゃった」と笑うと、岸井は「初日だけじゃないですよ」と笑顔で突っ込みを入れた。