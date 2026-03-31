ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、4月9日から、「GO！GO！MANGO！」と題したマンゴーを味わいつくすアジアンデザートティーを連続して販売する。第1弾は、昨年大好評だった商品がパワーアップした「マンゴーミニパール」。また、2種の期間限定トッピング「ミニパール」と「ごろごろマンゴー果肉」を使ったおすすめの「よくばりマンゴーカスタム」から、全国のゴンチャクルー（ゴンチャで働くアルバイトの人々をクルーと呼んでいる）による人気ランキングも発表する。なお、「GO！GO！MANGO！」第2弾商品は近日公開予定と

なる。

昨年大好評だった「マンゴーミニパール」が、今年はマンゴー果肉を1.5倍（2025年4月限定発売「マンゴーミニパール」比）増量してパワーアップ。ダイス状にカットしたごろっと贅沢なマンゴー果肉を使用し、芳醇なマンゴーソース、そしてぷよぷよ食感のミニパールとともに、マンゴーの濃厚なおいしさを存分に楽しめる一杯に仕上げた。ベースには、フルーティーで花のような香りの阿里山ウーロンティーを使用。マンゴーの甘みを引き立てながら、すっきりとした飲み心地を楽しめる。

ラインアップは、マンゴーの芳醇な香りが広がるミルクティー、ジューシーでフレッシュな味わいのティーエード、シャリっとなめらかなジェラッティーの3種類。大切な人と過ごす時間や、自分へのごほうびに、ゴンチャが届ける“マンゴーのおいしいひととき”をぜひ楽しんでほしい考え。

ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、消費者の日常に「幸せなお茶の時間」を届ける考え。

今年も登場の「ミニパール」は、定番のパールをミニサイズにしたら、楽しい「ぷよぷよ」食感に仕上がった。噛むほどに、三温糖のやさしい甘みが広がる。ダイス状にカットしたマンゴーを贅沢に使用。果肉量は去年の1.5倍になっている。マンゴーの濃厚な甘みとほどけるような口どけを、たっぷり味わいつくせる。ベースはフルーティーで花のような香りの阿里山ウーロンティー。すっきりとした風味で、マンゴーの濃厚な味わいを豊かに引き出す。



「マンゴーミニパール ミルクティー」

「マンゴーミニパール ミルクティー」（ICED／M）は、ダイス状のマンゴー果肉に、濃厚なマンゴーソースと、やさしい甘さのミニパールを合わせたミルクティー。昨年からマンゴー果肉が1.5倍にアップし、マンゴーの芳醇な味わいとミニパールのぷよぷよ食感を贅沢に楽しめる一杯に仕上げた。



「マンゴーミニパール ティーエード」

「マンゴーミニパール ティーエード」（ICED／M）は、マンゴーの甘みとミニパールの食感を堪能するフルーツティー。フルーティーで華やかな香りの阿里山ウーロンティーと合わせることで、すっきりとした飲み心地でマンゴーの果実感を軽やかに楽しめる一杯になっている。



「マンゴーミニパール ジェラッティ―」

「マンゴーミニパール ジェラッティ―」（FROZEN／M）は、ごろごろと贅沢なマンゴー果肉とぷよぷよのミニパールの食感を、フローズンのシャリシャリ食感とともに楽しむ一杯。マンゴーの芳醇な味わいと相性ばつぐんの阿里山ウーロンティーのひんやりした口当たりが心地よく広がる。



「ミニパール」

昨年話題になったミニパールが今年も登場。定番のパール（タピオカ）をミニサイズにしたら、ぷよぷよ食感に仕上がった。三温糖のやさしい甘みが噛むほどに広がる。



「ごろごろマンゴー果肉」

ダイス状にカットしたマンゴーを、ごろっと贅沢に使用。マンゴーの濃厚な甘みとほどけるような口どけを、たっぷり味わいつくせる。なお、生のマンゴーを原料に使用しているためマンゴーの皮や繊維が残る場合がある。食べても健康に影響はないという。

［小売価格］

マンゴーミニパール ミルクティー（ICED／M）：670円

マンゴーミニパール ティーエード（ICED／M）：670円

マンゴーミニパール ジェラッティ―（FROZEN／／M）：700円

ミニパール：100円

ごろごろマンゴー果肉：100円

（すべて税込）

［発売日］4月9日（木）

※モバイルオーダー先行販売：4月6日（月）〜

※ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店：4月2日（木）〜

※トッピングのみ全店で4月9日（木）から販売

ゴンチャ ジャパン＝https://www.gongcha.co.jp